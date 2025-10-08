  • Спортс
  • «Эдмонтон» и Экхольм продлили договор на 3 года и 4 млн долларов за сезон. 35-летний защитник сейчас получает 6,25 млн в год
«Эдмонтон» и Экхольм продлили договор на 3 года и 4 млн долларов за сезон. 35-летний защитник сейчас получает 6,25 млн в год

«Эдмонтон» продлил контракт с Маттиасом Экхольмом.

Соглашение с 35-летним шведом рассчитано на 3 года и вступит в силу 1 июля 2026-го. Средняя годовая зарплата защитника составит 4 млн долларов.

По действующему договору Экхольм получает 6,25 млн за сезон. Он перешел из «Нэшвилла» по ходу регулярного чемпионата-2022/23.

В прошлой регулярке Экхольм провел 65 матчей за «Эдмонтон» и набрал 33 (9+24) очка при полезности «плюс 11». Часть плей-офф он пропустил из-за травмы, набрав 1+5 за 7 игр.

«Эдмонтон» и Уолмэн заключили контракт на 7 лет и 49 млн долларов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Эдмонтона»
logoЭдмонтон
деньги
logoМаттиас Экхольм
logoНХЛ
