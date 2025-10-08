  • Спортс
Сергеев выбыл на длительный срок из-за травмы. Защитник «Локомотива» травмировался в игре со СКА (Артур Хайруллин)

Андрей Сергеев выбыл на длительный срок из-за травмы.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, защитник «Локомотива» может не вернуться в состав Нового года.

Он получил повреждение в игре FONBET чемпионата КХЛ против СКА (4:2). 34-летнего хоккеиста толкнул на борт Сергей Плотников.

Сергеев проводит четвертый сезон в ярославском клубе. В этом регулярном чемпионате он провел 13 матчей и набрал 7 (1+6) очков при полезности «плюс 8».

КХЛ отстранила Плотникова на 2 матча и оштрафовала. Форвард СКА был удален до конца игры с «Локомотивом» за толчок Сергеева на борт

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Андрей Сергеев
Локомотив
Сергей Плотников
СКА
КХЛ
травмы
