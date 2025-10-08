  • Спортс
8

Коннор продлил контракт с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов. Это крупнейший договор в истории клуба

Кайл Коннор продлил контракт с «Виннипегом».

Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на 8 лет и вступит в силу 1 июля 2026 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 12 млн долларов.

Это крупнейший договор в истории франшизы, которая является правопреемником «Атланты».

Коннор был задрафтован под 17-м номером в 2015 году и всю карьеру выступает за «Виннипег». На его счету 671 матч в НХЛ с учетом плей-офф и 631 (304+327) очко.

По действующему контракту нападающий получает 7,14 млн долларов за сезон.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
