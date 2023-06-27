Сорокин занял 9-е место в голосовании на «Харт Трофи», став лучшим среди вратарей. Кучеров – 12-й, Капризов – 17-й

Илья Сорокин занял 9-е место в голосовании на «Харт Трофи», став лучшим среди вратарей.

Российский голкипер « » был упомянут в 41 бюллетене из 196.

4 представителя Ассоциации журналистов поставили его на второе место, 10 – на третье, 11 – на четвертое и 16 – на пятое.

Баллы в голосовании считаются по схеме 10-7-5-3-1. Сорокин набрал 127 баллов и опередил занявшего 10-е место обладателя «Везины» Линуса Улльмарка (61 балл).

Обладателем «Харт Трофи» стал Коннор Макдэвид, получивший 195 первых мест и одно пятое (1951 балл).

В бюллетенях были упомянуты еще 2 россиянина. Форвард Никита Кучеров (« ») занял 12-е место с 21 баллом (9 упоминаний), форвард (« ») – 17-е место с 5 баллами (1 упоминание).

В общей сложности голоса получили 20 игроков.