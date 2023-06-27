Сорокин занял 9-е место в голосовании на «Харт Трофи», став лучшим среди вратарей. Кучеров – 12-й, Капризов – 17-й

Теги рейтинги Айлендерс Тампа-Бэй Миннесота НХЛ Никита Кучеров Илья Сорокин Кирилл Капризов Хоккей

Илья Сорокин занял 9-е место в голосовании на «Харт Трофи», став лучшим среди вратарей.

Российский голкипер «Айлендерс» был упомянут в 41 бюллетене из 196. 

4 представителя Ассоциации журналистов поставили его на второе место, 10 – на третье, 11 – на четвертое и 16 – на пятое. 

Баллы в голосовании считаются по схеме 10-7-5-3-1. Сорокин набрал 127 баллов и опередил занявшего 10-е место обладателя «Везины» Линуса Улльмарка (61 балл). 

Обладателем «Харт Трофи» стал Коннор Макдэвид, получивший 195 первых мест и одно пятое (1951 балл). 

В бюллетенях были упомянуты еще 2 россиянина. Форвард Никита КучеровТампа») занял 12-е место с 21 баллом (9 упоминаний), форвард Кирилл КапризовМиннесота») – 17-е место с 5 баллами (1 упоминание). 

В общей сложности голоса получили 20 игроков. 

5 комментариев

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Михаил Майоров
Ответ Crosby174
Сорокин в голосовании на самого ценного игрока обошел Ульмарка, но лучшим вратарем признали шведа. Где логика?
Не первый раз так, когда какой-либо вратарь в Харте опережает везинца
+2
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Алексей Панин
Ответ Crosby174
Сорокин в голосовании на самого ценного игрока обошел Ульмарка, но лучшим вратарем признали шведа. Где логика?
Мое предположение:

Есть различие между "лучшим вратарем/защитником и т п" и "самым ценным игроком". Ты можешь сыграть лучше кого-то, но у тебя команда сильная, значит ты меньше вклада внес от общих усилий команды, скажем так, чем человек из плохой команды

Швед классно отстоял сезон, но у него вся команда играла отлично. Сорокин тоже хорошо играл, но команда намного хуже, и его вклад ценится выше
+2
0
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Александр Балабанов
Ответ Crosby174
Сорокин в голосовании на самого ценного игрока обошел Ульмарка, но лучшим вратарем признали шведа. Где логика?
Голосователи разные, например
+2
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VintDV
Макдак по очкам разорвал сезон конечно.
0
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