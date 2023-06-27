Сорокин занял 9-е место в голосовании на «Харт Трофи», став лучшим среди вратарей. Кучеров – 12-й, Капризов – 17-й
Илья Сорокин занял 9-е место в голосовании на «Харт Трофи», став лучшим среди вратарей.
Российский голкипер «Айлендерс» был упомянут в 41 бюллетене из 196.
4 представителя Ассоциации журналистов поставили его на второе место, 10 – на третье, 11 – на четвертое и 16 – на пятое.
Баллы в голосовании считаются по схеме 10-7-5-3-1. Сорокин набрал 127 баллов и опередил занявшего 10-е место обладателя «Везины» Линуса Улльмарка (61 балл).
Обладателем «Харт Трофи» стал Коннор Макдэвид, получивший 195 первых мест и одно пятое (1951 балл).
В бюллетенях были упомянуты еще 2 россиянина. Форвард Никита Кучеров («Тампа») занял 12-е место с 21 баллом (9 упоминаний), форвард Кирилл Капризов («Миннесота») – 17-е место с 5 баллами (1 упоминание).
В общей сложности голоса получили 20 игроков.
Есть различие между "лучшим вратарем/защитником и т п" и "самым ценным игроком". Ты можешь сыграть лучше кого-то, но у тебя команда сильная, значит ты меньше вклада внес от общих усилий команды, скажем так, чем человек из плохой команды
Швед классно отстоял сезон, но у него вся команда играла отлично. Сорокин тоже хорошо играл, но команда намного хуже, и его вклад ценится выше