Кожевников об «Авангарде»: «Команду изнутри разорвали по частям. Ей надо взять пример с «Торпедо» – оно доказало, что ставка на молодежь и клубный патриотизм работает»

Александр Кожевников высказался о проблемах «Авангарда».

– Вы ничего не сказали об одном из своих любимых клубов – «Авангарде».

– В последнее время стараюсь поменьше обсуждать Омск. К сожалению, все мои прогнозы по «Авангарду» оправдались, команду изнутри разорвали по частям. Сейчас даже на уровень «Металлурга» или «Автомобилиста» она не выходит.

– Каким видите дальнейшее развитие « »?

– Меня радует, что после всех перестановок в клубе начинают возвращаться к здравому смыслу, доверять своим воспитанникам и легендам.

с тренерской лавки поднялся в комнату генерального менеджера, это интересный ход. Антона бросили в воду, но он умный парень и, думаю, научится плавать, выплывет. Посмотрим, что получится в роли тренера у , еще одной популярной фигуры для Омска.

Вообще посоветовал бы «Авангарду» поменьше надеяться на дуэт Найт – Буше – и взять пример с «Торпедо».

– Поясните, пожалуйста, Александр Викторович.

– Не случайно этой весной в финале МХЛ играли Омск и Нижний Новгород. У этих команд отличная молодежь, надо на нее ставить. Мне, например, понравился юниор «ястребов» Трикозов – почему бы его не поставить в тройку к Буше и Найту?

« » в прошлом сезоне доказало, что ставка на молодежь и клубный патриотизм работает. В Омске с его традициями можно организовать такую же движуху, – сказал двукратный олимпийский чемпион.