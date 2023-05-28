Кожевников об «Авангарде»: «Поездка в ОАЭ, шлепок Моуринью в Балашихе, фильм от Познера – из оперы красивых, но никчемных фасадов. Хартли – из этой категории»

Теги Авангард Антон Курьянов Боб Хартли КХЛ Александр Кожевников Александр Крылов Хоккей

Александр Кожевников высказался об итогах деятельности Александра Крылова в «Авангарде».

– Подведете итог пятилетней работы Крылова в «Авангарде»?

– Безусловно, Кубок Гагарина в Балашихе войдет в историю, но с огромными возможностями «Авангарда» и его спонсора главным было выстроить фундамент.

Этой работы мы не увидели, красиво возводили и красили исключительно фасад.

Я постоянно об этом говорил, но многие болельщики «Авангарда» со мной спорили, иногда даже ругались. Честно скажу, огорчен, что не ошибся в критике.

Хартли – из этой категории красивых фасадов. Деньги спалили, о молодежи даже не вспомнили, на будущее не сработали. Я всегда говорил, что легионеры – временщики, приходят только на готовое.

Когда нынешнего главу «Авангарда» этой весной нужно было спасать, Хартли ему отказал, прикинувшись строителем. Прекрасно понимал, что в команде раздрай...

Поездка в Арабские Эмираты, шлепок в Балашихе Моуринью, фильм от Познера – из той же оперы красивых, но никчемных фасадов.

И я был удивлен, что в прощальном интервью лидер «Авангарда» все эти пустые страницы вспомнил, как будто они – главные.

Это еще раз говорит об уровне нашего «эффективного» менеджмента – и кстати, не только в «Авангарде» и в хоккее...

– Что дальше, Александр Викторович?

– Судя по последним новостям, все надежды – на Антона Курьянова.

Пишут, что он – и менеджер, и президент, и уже готовый лидер. Курьянов – наша, хоккейная, косточка, поддержу его. Будем надеяться на чудо, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

14 комментариев

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Владимир Лейхтер
Пить пить пить бросай
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Melnikov1968
Догодайся, Кожевников, почему ты никогда не утонешь?
+6
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GoodZilla
А как же Грицюк и Чинахов? Их сделал Хартли! Оба "воспитанника" со скандалом ушли из Авангарда
А что касается легионеров - то вот они, на следующий сезон опять с командой заходят! И Буше, и Найт не первый год в команде! И Бродхерст спокойно играть у нас мог, если бы не лимит
+7
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Заборостроитель
А "Пять Озер" показали?🤣
+5
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k-kaprizov
Какая каша у него в голове
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GoodZilla
Ответ Andy
Два молодых за пять лет при академии и фарм клубе этл конечно мегасупер))
У кого из топов лучше?
+3
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Vovan 78
Наверное Кожевникову кто-то безлимит в красном и белом подогнал
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ddt
Ответ k-kaprizov
Какая каша у него в голове
Наоборот, там причинно- следственные связи работают на все сто. За ведро помоев выплеснутое на Авангард может от ротановских щедрот в "Красное- белое" чуть не на неделю затариться )
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GoodZilla
Ответ Andy
Локомотив, Ак Барс, ЦСКА...
А конкретней? Пофамильно)))
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GoodZilla
Ответ Andy
Локомотив, Ак Барс, ЦСКА...
Кого вырастили в системе клуба? Кто стабильно играл год минимум в первом-втором звене?)))
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IgorIgor51
Отбита голова напрочь
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