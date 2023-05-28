Кожевников об «Авангарде»: «Поездка в ОАЭ, шлепок Моуринью в Балашихе, фильм от Познера – из оперы красивых, но никчемных фасадов. Хартли – из этой категории»

Александр Кожевников высказался об итогах деятельности Александра Крылова в «Авангарде».

– Подведете итог пятилетней работы в «Авангарде»?

– Безусловно, Кубок Гагарина в Балашихе войдет в историю, но с огромными возможностями «Авангарда» и его спонсора главным было выстроить фундамент.

Этой работы мы не увидели, красиво возводили и красили исключительно фасад.

Я постоянно об этом говорил, но многие болельщики «Авангарда» со мной спорили, иногда даже ругались. Честно скажу, огорчен, что не ошибся в критике.

– из этой категории красивых фасадов. Деньги спалили, о молодежи даже не вспомнили, на будущее не сработали. Я всегда говорил, что легионеры – временщики, приходят только на готовое.

Когда нынешнего главу « » этой весной нужно было спасать, Хартли ему отказал, прикинувшись строителем. Прекрасно понимал, что в команде раздрай...

Поездка в Арабские Эмираты, шлепок в Балашихе Моуринью, фильм от Познера – из той же оперы красивых, но никчемных фасадов.

И я был удивлен, что в прощальном интервью лидер «Авангарда» все эти пустые страницы вспомнил, как будто они – главные.

Это еще раз говорит об уровне нашего «эффективного» менеджмента – и кстати, не только в «Авангарде» и в хоккее...

– Что дальше, Александр Викторович?

– Судя по последним новостям, все надежды – на .

Пишут, что он – и менеджер, и президент, и уже готовый лидер. Курьянов – наша, хоккейная, косточка, поддержу его. Будем надеяться на чудо, – сказал двукратный олимпийский чемпион.