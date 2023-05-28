Кожевников об «Авангарде»: «Поездка в ОАЭ, шлепок Моуринью в Балашихе, фильм от Познера – из оперы красивых, но никчемных фасадов. Хартли – из этой категории»
Александр Кожевников высказался об итогах деятельности Александра Крылова в «Авангарде».
– Подведете итог пятилетней работы Крылова в «Авангарде»?
– Безусловно, Кубок Гагарина в Балашихе войдет в историю, но с огромными возможностями «Авангарда» и его спонсора главным было выстроить фундамент.
Этой работы мы не увидели, красиво возводили и красили исключительно фасад.
Я постоянно об этом говорил, но многие болельщики «Авангарда» со мной спорили, иногда даже ругались. Честно скажу, огорчен, что не ошибся в критике.
Хартли – из этой категории красивых фасадов. Деньги спалили, о молодежи даже не вспомнили, на будущее не сработали. Я всегда говорил, что легионеры – временщики, приходят только на готовое.
Когда нынешнего главу «Авангарда» этой весной нужно было спасать, Хартли ему отказал, прикинувшись строителем. Прекрасно понимал, что в команде раздрай...
Поездка в Арабские Эмираты, шлепок в Балашихе Моуринью, фильм от Познера – из той же оперы красивых, но никчемных фасадов.
И я был удивлен, что в прощальном интервью лидер «Авангарда» все эти пустые страницы вспомнил, как будто они – главные.
Это еще раз говорит об уровне нашего «эффективного» менеджмента – и кстати, не только в «Авангарде» и в хоккее...
– Что дальше, Александр Викторович?
– Судя по последним новостям, все надежды – на Антона Курьянова.
Пишут, что он – и менеджер, и президент, и уже готовый лидер. Курьянов – наша, хоккейная, косточка, поддержу его. Будем надеяться на чудо, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
А что касается легионеров - то вот они, на следующий сезон опять с командой заходят! И Буше, и Найт не первый год в команде! И Бродхерст спокойно играть у нас мог, если бы не лимит