Курьянов о штабе «Авангарда»: «Звягин – один из сильнейших специалистов по вратарям, Свитов – носитель «авангардовского» духа. Тренер по защитникам – вакантная позиция»

Теги Авангард Антон Курьянов Сергей Звягин Александр Свитов КХЛ Александр Макрицкий Вячеслав Уваев Рамиль Сайфуллин Брэндон Бови Хоккей

Антон Курьянов рассказал о тренерском штабе «Авангарда».

Сегодня стало известно, что омский клуб продлил контракт с главным тренером Михаилом Кравецом на один сезон. Также был сформирован его штаб. 

«В тренерский штаб войдет Рамиль Сайфуллин, хорошо знакомый нашим болельщикам по игре за «Авангард». В Высшей лиге этот специалист проявил себя очень здорово, став одним из самых прогрессирующих наставников прошедшего сезона. В нашей команде Сайфуллин будет отвечать за большинство.

Тренер вратарей Сергей Звягин остается с нами еще на два года, чему мы очень рады, поскольку Звягин на данный момент – один из сильнейших специалистов по работе с голкиперами во всей лиге. Прогресс Василия Демченко в прошедшем сезоне очередное тому подтверждение.

Также в тренерском штабе остается Александр Свитов, который принес немало пользы в сезоне-2022/23 и является носителем того самого «авангардовского» духа.

Вячеслав Макрицкий будет отвечать за физическую подготовку игроков. Он прошел школу Брэндона Бови, работал с «Авангардом» несколько последних сезонов, начиная с Балашихи, и для него самое время сделать шаг вперед.

Тренер по защитникам – вакантная позиция, надеемся, в ближайшее время мы ее закроем и полностью укомплектуем команду, которая начнет подготовку к сезону в середине июля.

Брэндона Бови и Вячеслава Уваева мы благодарим за работу и желаем успешного продолжения карьеры!» – сказал генеральный менеджер омичей. 

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2 комментария

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Ыжык
Про свитова это конечно смешно. Он больше носитель зелёного духа. А Авангард он столько предавал и подводил что таких носителей в музей. Лучше бы Прокопьева подтянули.
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ftw2002@yandex.ru
Рябыкин тоже в свое время сделал шаг вперед и ...три шага назад. Хотя должность тренера защитников остается вакантной)
0
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