Курьянов о штабе «Авангарда»: «Звягин – один из сильнейших специалистов по вратарям, Свитов – носитель «авангардовского» духа. Тренер по защитникам – вакантная позиция»

Антон Курьянов рассказал о тренерском штабе «Авангарда».

Сегодня стало известно, что омский клуб продлил контракт с главным тренером Михаилом Кравецом на один сезон. Также был сформирован его штаб.

«В тренерский штаб войдет Рамиль Сайфуллин, хорошо знакомый нашим болельщикам по игре за « ». В Высшей лиге этот специалист проявил себя очень здорово, став одним из самых прогрессирующих наставников прошедшего сезона. В нашей команде Сайфуллин будет отвечать за большинство.

Тренер вратарей остается с нами еще на два года, чему мы очень рады, поскольку Звягин на данный момент – один из сильнейших специалистов по работе с голкиперами во всей лиге. Прогресс Василия Демченко в прошедшем сезоне очередное тому подтверждение.

Также в тренерском штабе остается , который принес немало пользы в сезоне-2022/23 и является носителем того самого «авангардовского» духа.

Вячеслав Макрицкий будет отвечать за физическую подготовку игроков. Он прошел школу Брэндона Бови, работал с «Авангардом» несколько последних сезонов, начиная с Балашихи, и для него самое время сделать шаг вперед.

Тренер по защитникам – вакантная позиция, надеемся, в ближайшее время мы ее закроем и полностью укомплектуем команду, которая начнет подготовку к сезону в середине июля.

Брэндона Бови и Вячеслава Уваева мы благодарим за работу и желаем успешного продолжения карьеры!» – сказал генеральный менеджер омичей.