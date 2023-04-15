Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ, ставший лучшим по очкам, голам и передачам в одном сезоне. Другие двое – Эспозито и Гретцки

Теги рейтинги Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Фил Эспозито Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ с лучшим результатом по очкам, голам и передачам в сезоне.

Сегодня завершился регулярный чемпионат НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал его лучшим бомбардиром (153 очка), снайпером (64 шайбы) и ассистентом (89 передач). 

Он стал 3-м игроком в истории лиги, завоевавшим единоличное лидерство по всем трем категориям результативности в одном сезоне. 

Ранее это удавалось Филу Эспозито (1972/73, «Бостон») и Уэйну Гретцки (5 раз – 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1986/87, «Эдмонтон»). 

Отметим, что Марио Лемье («Питтсбург») для попадания в этот список дважды не хватило одной передачи.

В сезоне-1988/89 он стал первым по очкам и голам, а по передачам разделил первое место с Гретцки. В сезоне-1995/96 он стал первым по очкам и голам, а по передачам разделил первое место с Роном Фрэнсисом. 

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7 комментариев

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Latenight Radio
Вообще-то пятый. Хауи Моренц в 1929 и Горди Хау в 1953 тоже были лидерами по голам и ассистам.

Странно, что офсайт НХЛ так ошибается.
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Рамиль Красный
Ответ sancho81
На мой взгляд, немного не то. Макдэвид - в первую очередь, техника, скорость, катание и т.п. Грецки и Лемье - это головы. Я бы, скорее, Кучерова к Лемье и Грецки приблизил.
на мой взгляд Маккинон или же Кросби подходит, за место Кучерова
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RBS
Вот это серьёзно, а то только по голам, или только по ассистам... А и сразу и по голам и по ассистам в одном сезоне, это по силам только самых великих! Поздравляю ребята, на наших глазах официально их стало трое!
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sancho81
Ответ Сергей Мерный
Макдэвид в общем-то и раньше претендовал как минимум на третье место в пантеоне самых величайших. Но теперь это стало ещё очевидней
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Andry 72
На данным момент лучший игрок в мире с отрывом
+7
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sancho81
Хм...было бы довольно забавно стать лучшим по голам и передачам, но не стать лучшим по очкам))))
+10
-1
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Сергей Мерный
Макдэвид в общем-то и раньше претендовал как минимум на третье место в пантеоне самых величайших. Но теперь это стало ещё очевидней
+14
-1
+13
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