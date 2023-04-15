Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ, ставший лучшим по очкам, голам и передачам в одном сезоне. Другие двое – Эспозито и Гретцки

Коннор Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ с лучшим результатом по очкам, голам и передачам в сезоне.

Сегодня завершился регулярный чемпионат .

Капитан « » стал его лучшим бомбардиром (153 очка), снайпером (64 шайбы) и ассистентом (89 передач).

Он стал 3-м игроком в истории лиги, завоевавшим единоличное лидерство по всем трем категориям результативности в одном сезоне.

Ранее это удавалось (1972/73, «Бостон») и (5 раз – 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1986/87, «Эдмонтон»).

Отметим, что Марио Лемье («Питтсбург») для попадания в этот список дважды не хватило одной передачи.

В сезоне-1988/89 он стал первым по очкам и голам, а по передачам разделил первое место с Гретцки. В сезоне-1995/96 он стал первым по очкам и голам, а по передачам разделил первое место с Роном Фрэнсисом.