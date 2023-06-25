Лундквист о включении в Зал славы: «Здорово, спасибо. В детстве вдохновлялся игроками из него»

Хенрик Лундквист прокомментировал свое включение в Зал хоккейной славы.

«Это действительно здорово. В детстве, когда растешь, смотришь на вратарей, которые хорошо выступают. Смотришь на то, как они играют и соревнуются. Так ты вдохновляешься.

Я просто хочу сказать спасибо комитету за то, что проголосовали за меня. В детстве я думал об игроках в Зале славы... Меня это вдохновляло, по этой причине я начал играть в хоккей», – сказал бывший вратарь «Рейнджерс».