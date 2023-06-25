Лидстрем, Мессье и Руа возглавили топ-60 лучших выборов на драфтах в истории НХЛ. Дацюк – 13-й, Федоров – 19-й
Павел Дацюк и Сергей Федоров вошли в топ-20 выборов на драфтах в истории НХЛ.
В голосовании приняли участие 13 авторов и редакторов NHL.com, каждый из которых назвал свой топ-60.
Рейтинг приурочен к 60-летию драфта НХЛ. Первый в истории драфт состоялся в 1963 году.
На официальном сайте лиги была опубликована заключительная часть рейтинга (с 20-го по 1-е место).
20. Коннор Макдэвид («Эдмонтон», общий 1-й номер, драфт-2015);
19. Сергей Федоров («Детройт», 4-й раунд, 74-й номер, 1989);
18. Люк Робитайл («Лос-Анджелес», 9-й раунд, 171-й номер, 1984);
17. Хенрик Зеттерберг («Детройт», 7-й раунд, 210-й номер, 1999);
16. Бретт Халл («Калгари», 6-й раунд, 117-й номер, 1984);
15. Рэй Бурк («Бостон», общий 8-й номер, 1979);
14. Сидни Кросби («Питтсбург», общий 1-й номер, 2005);
13. Павел Дацюк («Детройт», 6-й раунд, 171-й номер, 1998);
12. Хенрик Лундквист («Рейнджерс», 7-й раунд, 205-й номер, 2005);
11. Доминик Гашек («Чикаго», 10-й раунд, 199-й номер, 1983);
10. Яри Курри («Эдмонтон», 4-й раунд, 69-й номер, 1984);
9. Стив Айзерман («Детройт», общий 4-й номер, 1983);
8. Майк Босси («Айлендерс», общий 15-й номер, 1977);
7. Марио Лемье («Питтсбург», общий 1-й номер, 1984);
6. Яромир Ягр («Питтсбург», общий 5-й номер, 1990);
5. Кен Драйден («Бостон», 3-й раунд, 14-й номер, 1964, был обменян в «Монреаль» спустя 17 дней после выбора);
4. Мартин Бродер («Нью-Джерси», общий 20-й номер, 1990);
3. Патрик Руа («Монреаль», 3-й раунд, 51-й номер, 1984);
2. Марк Мессье («Эдмонтон», 3-й раунд, 48-й номер, 1979);
1. Никлас Лидстрем («Детройт», 3-й раунд, 53-й номер, 1989).
Овечкин – 21-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Буре – 27-й
Могильный – 31-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Хара – 37-й, Селянне – 39-й
Зубов – 43-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Василевский – 46-й
Кучеров – 52-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Малкин – 58-й, Капризов – 60-й
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