Лидстрем, Мессье и Руа возглавили топ-60 лучших выборов на драфтах в истории НХЛ. Дацюк – 13-й, Федоров – 19-й

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Павел Дацюк и Сергей Федоров вошли в топ-20 выборов на драфтах в истории НХЛ.

В голосовании приняли участие 13 авторов и редакторов NHL.com, каждый из которых назвал свой топ-60.

Рейтинг приурочен к 60-летию драфта НХЛ. Первый в истории драфт состоялся в 1963 году.

На официальном сайте лиги была опубликована заключительная часть рейтинга (с 20-го по 1-е место).

20. Коннор Макдэвид («Эдмонтон», общий 1-й номер, драфт-2015);

19. Сергей Федоров («Детройт», 4-й раунд, 74-й номер, 1989);

18. Люк Робитайл («Лос-Анджелес», 9-й раунд, 171-й номер, 1984);

17. Хенрик Зеттерберг («Детройт», 7-й раунд, 210-й номер, 1999);

16. Бретт Халл («Калгари», 6-й раунд, 117-й номер, 1984);

15. Рэй Бурк («Бостон», общий 8-й номер, 1979);

14. Сидни Кросби («Питтсбург», общий 1-й номер, 2005);

13. Павел Дацюк («Детройт», 6-й раунд, 171-й номер, 1998);

12. Хенрик Лундквист («Рейнджерс», 7-й раунд, 205-й номер, 2005);

11. Доминик Гашек («Чикаго», 10-й раунд, 199-й номер, 1983);

10. Яри Курри («Эдмонтон», 4-й раунд, 69-й номер, 1984);

9. Стив Айзерман («Детройт», общий 4-й номер, 1983);

8. Майк Босси («Айлендерс», общий 15-й номер, 1977);

7. Марио Лемье («Питтсбург», общий 1-й номер, 1984);

6. Яромир Ягр («Питтсбург», общий 5-й номер, 1990);

5. Кен Драйден («Бостон», 3-й раунд, 14-й номер, 1964, был обменян в «Монреаль» спустя 17 дней после выбора);

4. Мартин Бродер («Нью-Джерси», общий 20-й номер, 1990);

3. Патрик РуаМонреаль», 3-й раунд, 51-й номер, 1984);

2. Марк Мессье («Эдмонтон», 3-й раунд, 48-й номер, 1979);

1. Никлас Лидстрем («Детройт», 3-й раунд, 53-й номер, 1989). 

Овечкин – 21-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Буре – 27-й

Могильный – 31-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Хара – 37-й, Селянне – 39-й

Зубов – 43-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Василевский – 46-й

Кучеров – 52-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Малкин – 58-й, Капризов – 60-й

13 комментариев

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Dmitry Shapaev
Ответ Сергей Никитин
Почему есть Кросби, но нет Овечкина? Очередной идиотский рейтинг без логики.
Овечкин 21
+4
0
+4
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Кингстон
Ответ Сергей Никитин
Почему есть Кросби, но нет Овечкина? Очередной идиотский рейтинг без логики.
Овечкин на 21-м месте. Рейтинг по частям публикуют
+4
0
+4
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ТумбаЮмба
Т.е. у них в топ 10 ни одного выбора после 1990 года. Серьёзно ?
+1
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Сергей Никитин
Опять черт пойми по какому принципу составлен рейтинг. Причём тут Макдэвид?
+2
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DinKz
Ответ Б81
Все эти рейтинги крайне спорны и вкусовщина.
выпускают эти рейтинги в основном для дискуссии (срача)
+2
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Б81
Все эти рейтинги крайне спорны и вкусовщина.
+2
-2
0
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Shaiba Bash
Да просто вкусовщина и способ поддержать интерес к лиге
+1
-1
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Vasily Banov
Первая десятка нам говорит, что и Эдмонтон мог когда-то за пределами первого раунда.
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Дмитрий Афанасьев
Если бы макдэвида эдмонтон не выбрал бы под первым номером я, то вечно бы занимал антирейтинг выбора на драфте
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