Гончар, Мальцев, Михайлов, Могильный, Кроуфорд и Лундквист – кандидаты на включение в Зал хоккейной славы в 2023 году
Четыре россиянина попали в список кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в 2023 году.
Комиссия соберется в среду, чтобы сделать выбор.
Среди кандидатов, которые будут претендовать на попадание в Зал с первой попытки (спустя 3 года после завершения карьеры), названы Кори Кроуфорд, Хенрик Лундквист и Джастин Уильямс.
Среди других кандидатов выделены Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный, Том Баррассо, Род Бринд’Амор, Патрик Элиаш, Тео Флери, Кертис Джозеф, Реджи Лич, Крис Осгуд, Дэвид Пойл, Джереми Реник, Кит Ткачак, Пьер Тюржон, Майк Вернон и Хенрик Зеттерберг. А также бывшие хоккеистки Дженнифер Боттерилл, Карин Бай-Дитц, Меган Дагган и Каролин Уэллетт.
Кроуфорды и Уильямсы это в очередной раз подтверждают