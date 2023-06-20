Гончар, Мальцев, Михайлов, Могильный, Кроуфорд и Лундквист – кандидаты на включение в Зал хоккейной славы в 2023 году

Четыре россиянина попали в список кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в 2023 году.

Комиссия соберется в среду, чтобы сделать выбор.

Среди кандидатов, которые будут претендовать на попадание в Зал с первой попытки (спустя 3 года после завершения карьеры), названы , и .

Среди других кандидатов выделены , Александр Мальцев, Борис Михайлов, , Том Баррассо, Род Бринд’Амор, Патрик Элиаш, Тео Флери, Кертис Джозеф, Реджи Лич, Крис Осгуд, Дэвид Пойл, Джереми Реник, Кит Ткачак, Пьер Тюржон, Майк Вернон и Хенрик Зеттерберг. А также бывшие хоккеистки Дженнифер Боттерилл, Карин Бай-Дитц, Меган Дагган и Каролин Уэллетт.