Гончар, Мальцев, Михайлов, Могильный, Кроуфорд и Лундквист – кандидаты на включение в Зал хоккейной славы в 2023 году

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Четыре россиянина попали в список кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в 2023 году.

Комиссия соберется в среду, чтобы сделать выбор.

Среди кандидатов, которые будут претендовать на попадание в Зал с первой попытки (спустя 3 года после завершения карьеры), названы Кори КроуфордХенрик Лундквист и Джастин Уильямс.

Среди других кандидатов выделены Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный, Том Баррассо, Род Бринд’Амор, Патрик Элиаш, Тео Флери, Кертис Джозеф, Реджи Лич, Крис Осгуд, Дэвид Пойл, Джереми Реник, Кит Ткачак, Пьер Тюржон, Майк Вернон и Хенрик Зеттерберг. А также бывшие хоккеистки Дженнифер Боттерилл, Карин Бай-Дитц, Меган Дагган и Каролин Уэллетт.

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3 комментария

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Viktoriya Vushnya
Зал Славы уже давно себя дискредитировал, собирают всякую шушваль.
Кроуфорды и Уильямсы это в очередной раз подтверждают
+6
0
+6
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Кеша
Борис Михайлов и Александр Мальцев даже в НХЛ спустя столько лет почитаемые люди , как иконы советского хоккея . Приятно , что помнят наших ветеранов. Вполне заслуженно. К ним бы добавил Могильного и Гончара.
+1
0
+1
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Дмитрий Пасечник
Борис Михайлов до сих пор не в зале??!!
0
0
0
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