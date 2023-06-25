Маршессо назвал «Эдмонтон» самым сложным соперником «Вегаса» в плей-офф: «Элитная команда. Когда мы вели в 2 шайбы, то не чувствовали себя в безопасности»

Джонатан Маршессо назвал «Эдмонтон» самым сложным соперником «Вегаса» в плей-офф.

На пути к первому в истории клуба Кубку Стэнли «Голден Найтс» обыграли «Виннипег» (4-1), «Ойлерс» (4-2), «Даллас» (4-2) и «Флориду» (4-1).

«Это была самая тяжелая серия. Например, когда мы вели в 2 шайбы, то никогда не чувствовали себя в безопасности.

Это элитная команда. Мы должны были быть максимально дисциплинированными, чтобы не остаться в меньшинстве.

Даже игра 4 на 4 нас уже не устраивала. Их большинство было фактором. Я никогда ранее не видел ничего подобного. А вот в игре 5 на 5 мы были лучше», – сказал обладатель «Конн Смайт Трофи».