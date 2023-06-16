«Вегас», «Эдмонтон», «Тампа» и «Лос-Анджелес» – претенденты на выигрыш Кубка Стэнли в следующем сезоне по версии сайта НХЛ

Теги Бостон Тампа-Бэй Каролина Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Вегас Хоккей

«Тампа» и «Вегас» попали в рейтинг фаворитов на победу в Кубке Стэнли в следующем сезоне.

Журналисты официального сайта НХЛ выбрали своих претендентов на победу в чемпионате в сезоне-2023/24.

Авторы включили в список такие команды, как «Бостон», «Каролина», «Даллас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Тампа» и «Вегас».

Из рейтинга следует, что четыре команды представляют Западную конференцию, три – Восточную.

В завершившемся сезоне обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории стал «Вегас», обыгравший «Флориду» в финальной серии (4-1).

15 комментариев

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Влад Ким
видели мы эти прогнозы. этот сезон и первая стадия ПО наглядно показала на сколько все эти прогнозы бесполезные.
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Х с ними с претендентами! Через 2 часа у нас с Кучем Днюхи! Никитос, поздравляю! Будь здоров! И мне немного удачи по жизни! Всем добра! Р. С. Пацаны, я в Бухарест или в Бухару (ещё не выбрал) 😂
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Misson
И почему Колорадо сбрасывают со счетов? Колорадо железно входит в топ-3 Запада, и я еще посмотрю, кто победит в серии между Вегасом и Колорадо, когда у последнего все в строю.
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Bratsk Bruins
Бостон с кем выигрывать кубок будет? Бержерон и Крейчи уйдут, если верить их прошлым утверждениям. Даллас ну не знаю. Колорадо все, не видят в списках.
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Белый офицер
Тампа уже все.
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doktor
А выиграет кубок кто???
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кот в кепке
а в прошлом году какие претенденты были в прогнозе?
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Vladimir Kotelevskiy
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Х с ними с претендентами! Через 2 часа у нас с Кучем Днюхи! Никитос, поздравляю! Будь здоров! И мне немного удачи по жизни! Всем добра! Р. С. Пацаны, я в Бухарест или в Бухару (ещё не выбрал) 😂
у мепя тоже ))
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Vladimir Kotelevskiy
у мепя тоже ))
Поздравляю!!! Тебе сколько бахнет?
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Dimash Balatayev
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Х с ними с претендентами! Через 2 часа у нас с Кучем Днюхи! Никитос, поздравляю! Будь здоров! И мне немного удачи по жизни! Всем добра! Р. С. Пацаны, я в Бухарест или в Бухару (ещё не выбрал) 😂
Емаа, 30ха уже Кучу. А вам сколько?
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Dimash Balatayev
Емаа, 30ха уже Кучу. А вам сколько?
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