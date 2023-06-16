«Вегас», «Эдмонтон», «Тампа» и «Лос-Анджелес» – претенденты на выигрыш Кубка Стэнли в следующем сезоне по версии сайта НХЛ

«Тампа» и «Вегас» попали в рейтинг фаворитов на победу в Кубке Стэнли в следующем сезоне.

Журналисты официального сайта выбрали своих претендентов на победу в чемпионате в сезоне-2023/24.

Авторы включили в список такие команды, как « », « », « », « », « », « » и « ».

Из рейтинга следует, что четыре команды представляют Западную конференцию, три – Восточную.

В завершившемся сезоне обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории стал «Вегас», обыгравший «Флориду» в финальной серии (4-1).