«Вегас», «Эдмонтон», «Тампа» и «Лос-Анджелес» – претенденты на выигрыш Кубка Стэнли в следующем сезоне по версии сайта НХЛ
«Тампа» и «Вегас» попали в рейтинг фаворитов на победу в Кубке Стэнли в следующем сезоне.
Журналисты официального сайта НХЛ выбрали своих претендентов на победу в чемпионате в сезоне-2023/24.
Авторы включили в список такие команды, как «Бостон», «Каролина», «Даллас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Тампа» и «Вегас».
Из рейтинга следует, что четыре команды представляют Западную конференцию, три – Восточную.
В завершившемся сезоне обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории стал «Вегас», обыгравший «Флориду» в финальной серии (4-1).
15 комментариев