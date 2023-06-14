9 шайб «Вегаса» в 5-м матче с «Флоридой» – рекорд для решающих игр в финалах Кубка Стэнли

9 шайб «Вегаса» в 5-м матче с «Флоридой» – рекорд для решающих игр в финале Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1, 9:3 в пятом матче).

«Рыцари» повторили рекорд по общему числу шайб для одной команды в матчах финальных серий Кубка Стэнли.

В 1936 году «Детройт» обыграл « » (9:4) в третьем матче серии (итог 3-1). В 1942 году уже «Торонто» обыграл « » (9:3) в пятом матче серии (итог – 4-3 после 0-3).

Для решающих матчей в финальных сериях 9 шайб « » стали новым рекордом.

Прежнее достижение принадлежало « » (8:3 в пятом матче против «Филадельфии» в 1985 году, 4-1) и « » (8:0 в шестом матче против «Миннесоты Норт Старс» в 1991 году, 4-2).