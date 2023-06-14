9 шайб «Вегаса» в 5-м матче с «Флоридой» – рекорд для решающих игр в финалах Кубка Стэнли

Теги Питтсбург Торонто Флорида Кубок Стэнли Детройт Эдмонтон НХЛ рекорды Вегас Хоккей

9 шайб «Вегаса» в 5-м матче с «Флоридой» – рекорд для решающих игр в финале Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1, 9:3 в пятом матче). 

«Рыцари» повторили рекорд по общему числу шайб для одной команды в матчах финальных серий Кубка Стэнли.

В 1936 году «Детройт» обыграл «Торонто» (9:4) в третьем матче серии (итог 3-1). В 1942 году уже «Торонто» обыграл «Детройт» (9:3) в пятом матче серии (итог – 4-3 после 0-3). 

Для решающих матчей в финальных сериях 9 шайб «Вегаса» стали новым рекордом.

Прежнее достижение принадлежало «Эдмонтону» (8:3 в пятом матче против «Филадельфии» в 1985 году, 4-1) и «Питтсбургу» (8:0 в шестом матче против «Миннесоты Норт Старс» в 1991 году, 4-2). 

1 комментарий

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Кагов
Иван Барбашев причастен к рекорду, забросил седьмую по счету в матче за Вегас. И седьмую для себя в плейофф - рекордную для себя!
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