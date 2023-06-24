«Питтсбург» продолжит переговоры с Джерри, Думулином и Цукером перед драфтом. Игроки могут выйти на рынок

Теги Питтсбург НХЛ Брайан Думулин Джейсон Цукер Кайл Дубас Тристан Джерри Хоккей

«Питтсбург» продолжит переговоры с Джерри, Думулином и Цукером во время драфта.

Все три игрока могут выйти на рынок свободных агентов. 

По данным CapFriendly, у «Питтсбурга» есть 20,2 миллиона долларов под потолком зарплат. 

По контрактам с истекающим сроком действия средняя зарплата 28-летнего Джерри составляла 3,5 млн долларов, 31-летнего Думулина – 4,1 млн, 31-летнего Цукера – 5,5 млн. 

«Думаю, что они хотят понять, каким будет рынок для них, а потом – уточнить, согласуется ли наш взгляд на вещи с их желаниями.

Сейчас они работают над этим. Перед драфтом мы проведем более глубокие переговоры с их агентами и, вероятно, примем решения», – сказал президент клуба по хоккейным операциям Кайл Дубас

Драфт НХЛ состоится 28-29 июня в Нэшвилле. 

 

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1 комментарий

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Strannix
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