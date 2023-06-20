«Питтсбург» подписал новый контракт с лучшим бомбардиром фарм-клуба Пуустиненом. Он набрал 59 очков в 72 матчах АХЛ

Теги Питтсбург НХЛ АХЛ Уилкс-Бэрри Валттери Пуустинен Хоккей

«Питтсбург» продлил контракт с лучшим бомбардиром фарм-клуба.

24-летний нападающий Валттери Пуустинен подписал новое соглашение с «Пингвинс» на один год.

Договор является двусторонним с кэпхитом 775 тысяч на уровне НХЛ.

В прошедшем сезоне финский форвард провел один матч за «Питтсбург» в НХЛ.

Пуустинен занял первое место в списке лучших бомбардиров «Уилкс-Бэрри» – фарм-клуба в АХЛ, набрав 59 (24+35) очков в 72 матчах регулярного чемпионата.

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