«Питтсбург» подписал новый контракт с лучшим бомбардиром фарм-клуба Пуустиненом. Он набрал 59 очков в 72 матчах АХЛ
«Питтсбург» продлил контракт с лучшим бомбардиром фарм-клуба.
24-летний нападающий Валттери Пуустинен подписал новое соглашение с «Пингвинс» на один год.
Договор является двусторонним с кэпхитом 775 тысяч на уровне НХЛ.
В прошедшем сезоне финский форвард провел один матч за «Питтсбург» в НХЛ.
Пуустинен занял первое место в списке лучших бомбардиров «Уилкс-Бэрри» – фарм-клуба в АХЛ, набрав 59 (24+35) очков в 72 матчах регулярного чемпионата.
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