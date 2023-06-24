«Питтсбург» не планирует обменивать выбор в 1-м раунде драфта или проспектов

«Питтсбург» не планирует обменивать выбор в 1-м раунде драфта или молодых игроков.

Об этом сообщил президент клуба по хоккейным операциям .

На драфте НХЛ-2023 «Пингвинс» располагают общим 14-м выбором.

«Мы должны выстраивать систему. Я не думаю, что мы будем включать такие активы – будь то Оуэн Пикеринг или выборы в первом раунде драфта – в какие-либо сделки. Если только не получим молодого игрока, способного оказать влияние уже сейчас», – сказал Дубас.

19-летний защитник Пикеринг был выбран клубом под общим 21-м номером на драфте-2022. В минувшем сезоне он набрал 45 (9+36) очков в 61 матче за «Свифт Каррент» в Западной хоккейной лиге.

Также дебютировал в АХЛ за «Уилкс-Бэрри» – 8 матчей без очков и «минус 9».