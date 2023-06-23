Бабаев о Грицюке: «Ротенберг ему позвонил, сказал, что хочет видеть Арсения в СКА. Если бы «Авангард» повторил предложение, мы бы уехали в «Нью-Джерси»

Теги Авангард СКА Нью-Джерси Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Арсений Грицюк Хоккей

Шуми Бабаев прокомментировал переход Арсения Грицюка в СКА из «Авангарда».

«Я вел разговор с руководителями «Нью-Джерси», пришли к общему мнению, что хоккеисту надо еще два года поработать здесь, в России. Сам Арсений такое же желание высказал.

СКА был последователен, настойчив, главный тренер Роман Ротенберг сам ему позвонил и лично сказал, что хочет видеть Арсения в своей команде. Все условия нас удовлетворили, все пожелания были выполнены.

Были встречи с Омском, которые Грицюку не понравились. Если бы Омск повторил предложение СКА, то мы бы уехали в «Девилс». В итоге у нас позитив ко всем сторонам, «Авангард» поступил красиво и оставил хоккеиста в России», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

Напомним, «Девилс» выбрали форварда на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

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11 комментариев

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Александр Колосов
Шуми взбаламутил всех лучших российских игроков Авангарда и теперь еще умничает чего-то. Надеюсь, рано или поздно менеджеры всех клубов КХЛ принципиально перестанут заключатт контракты с его клиентами.
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Игорь Климов
Ну, а теперь скатертью вам обоим дорожка из Авангарда.
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Lahtenpohia
все поступили красиво кроме тебя барыги последнего
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tosha3110
Решили, что надо еще два года побыть в России, но если бы авангард повторил предложение, то уехали бы в НХЛ… 🤔
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artem klishin
преданность игроков своему клубу, который тратил деньги на их развитие с региональных налогов, то есть простых людей
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Strannix
Ответ Александр Колосов
Шуми взбаламутил всех лучших российских игроков Авангарда и теперь еще умничает чего-то. Надеюсь, рано или поздно менеджеры всех клубов КХЛ принципиально перестанут заключатт контракты с его клиентами.
Не перестанут, всегда будут безпринципные, типа Ророшки.
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Василий73
Как надоел этот горе агент , из каждой трубы …., неинтересен клоун
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mitya.mitya.seleznev@mail.ru
Надо было повторить предложение и сразу обменять его в Амур на пару игроков с доплатой .
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boxellevogue
Если вдуматься , то сюрреализм полнейший - было понимание,что в состав НДД путь закрыт, но если бы Авангард повторил предложение СКА, то уехали бы в АХЛ. В каком тут месте спортивные критерии и интерес игрока ?
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