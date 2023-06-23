Бабаев о Грицюке: «Ротенберг ему позвонил, сказал, что хочет видеть Арсения в СКА. Если бы «Авангард» повторил предложение, мы бы уехали в «Нью-Джерси»

Шуми Бабаев прокомментировал переход Арсения Грицюка в СКА из «Авангарда».

«Я вел разговор с руководителями « », пришли к общему мнению, что хоккеисту надо еще два года поработать здесь, в России. Сам Арсений такое же желание высказал.

СКА был последователен, настойчив, главный тренер сам ему позвонил и лично сказал, что хочет видеть Арсения в своей команде. Все условия нас удовлетворили, все пожелания были выполнены.

Были встречи с Омском, которые не понравились. Если бы Омск повторил предложение СКА, то мы бы уехали в «Девилс». В итоге у нас позитив ко всем сторонам, «Авангард» поступил красиво и оставил хоккеиста в России», – сказал агент игрока .

Напомним, «Девилс» выбрали форварда на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

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