Бабаев о Толчинском: «Выбрали СКА, потому что клуб был наиболее настойчив и последователен в своих действиях. Важный фактор, что команда претендует на Кубок Гагарина»

Шуми Бабаев прокомментировал переход Сергея Толчинского в СКА из «Авангарда».

«Срок контракта со пять лет, потому что игрок хотел такое соглашение. Мы выбрали Питер, потому что СКА был наиболее настойчив и последователен в своих действиях. В команде хотели, чтобы игрок пошел к ним.

Важный фактор, что команда претендует на . Желание Сергея – снова выиграть кубок и не раз», – сказал агент игрока .