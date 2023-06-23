Бабаев о Толчинском: «Выбрали СКА, потому что клуб был наиболее настойчив и последователен в своих действиях. Важный фактор, что команда претендует на Кубок Гагарина»

Теги СКА Шуми Бабаев КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Чемпионат.com Хоккей

Шуми Бабаев прокомментировал переход Сергея Толчинского в СКА из «Авангарда».

«Срок контракта со СКА пять лет, потому что игрок хотел такое соглашение. Мы выбрали Питер, потому что СКА был наиболее настойчив и последователен в своих действиях. В команде хотели, чтобы игрок пошел к ним.

Важный фактор, что команда претендует на Кубок Гагарина. Желание Сергея – снова выиграть кубок и не раз», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

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1 комментарий

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Александр Колосов
У СКА, видимо, какой-то индивидуальный потолок зарплат.
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