Дмитрий Федоров о Леониде Слуцком: «Любая дискуссия с ним по тренерскому вопросу обогащает. Он оказал на меня сильное влияние»

Дмитрий Федоров рассказал о дружбе с футбольным тренером Леонидом Слуцким.

– Вы дружите с Леонидом Слуцким. Давал ли он вам какие-то советы по тренерской профессии?

– Мы с ним вообще часто разговариваем о тренерской профессии и уже достаточно давно. Если говорить о влиянии на меня – то, конечно, Слуцкий его оказал, очень сильное. Мы с ним дискутируем на тренерские темы.

Он никогда не скажет: «Все, помолчи, надо делать вот так и никак иначе». Готов выслушивать аргументы, приводить свои, ссылаться на другие примеры.

Любая дискуссия с ним по тренерскому вопросу обогащает, – сказал в интервью Sports.ru тренер нижегородской «Чайки», известный по работе на «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ».

«Эта работа меняет психику, сознание, привычки, даже здоровье». Комментатор бросил телевидение и стал хоккейным тренером