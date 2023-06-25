Дмитрий Федоров о Леониде Слуцком: «Любая дискуссия с ним по тренерскому вопросу обогащает. Он оказал на меня сильное влияние»
Дмитрий Федоров рассказал о дружбе с футбольным тренером Леонидом Слуцким.
– Вы дружите с Леонидом Слуцким. Давал ли он вам какие-то советы по тренерской профессии?
– Мы с ним вообще часто разговариваем о тренерской профессии и уже достаточно давно. Если говорить о влиянии на меня – то, конечно, Слуцкий его оказал, очень сильное. Мы с ним дискутируем на тренерские темы.
Он никогда не скажет: «Все, помолчи, надо делать вот так и никак иначе». Готов выслушивать аргументы, приводить свои, ссылаться на другие примеры.
Любая дискуссия с ним по тренерскому вопросу обогащает, – сказал в интервью Sports.ru тренер нижегородской «Чайки», известный по работе на «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ».
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