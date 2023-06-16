Федоров о переходе на работу в штаб «Чайки»: «Раз в месяц буду вести выпуск «Все на матч». Это должно понравиться игрокам. Молодежи импонирует, когда тренеры открытые»

Дмитрий Федоров высказался о работе на ТВ после назначения в тренерский штаб «Чайки».

Ранее стало известно, что комментатор пополнит тренерский состав молодежной команды «Торпедо».

«Должность руководителя «КХЛ ТВ» покидаю. В ближайшее время распределим все мои функции. Процессы на канале налажены, проекты подготовлены.

Перебираюсь в конце июня в Нижний Новгород – подыскал квартиру рядом с дворцом Коноваленко. Раз в месяц, в выходной буду приезжать в Москву. Навестить родителей и провести выпуск «Все на матч». Это реклама и клубу, и . Для « » интересный эксперимент. Ведь это, кажется, первый случай в истории отечественного спортивного ТВ, когда действующий тренер выступает в качестве ведущего. Не эксперта, а именно ведущего.

Такое должно понравиться игрокам нашей «Чайки». Молодежи импонирует, когда тренеры открытые и современные, когда после тренировки и в поездках можно поговорить не только о хоккее, но о фильмах, о книгах, об учебе, о девушках… и о телевидении тоже.

Поезда между столицей и Нижним Новгородом отличные, ехать 4 часа. В дороге можно анализировать матчи, готовить теорию – с пользой для работы провести время. В июле начинаем подготовку. Ждем болельщиков на наших матчах», – написал Дмитрий Федоров.