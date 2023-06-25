Дмитрий Федоров: «У блогеров зачастую нет ни образования, ни интеллекта, но они ведут себя развязано, приковывают внимание. А мы держимся скромно, хоккей оказался несовременным»

Дмитрий Федоров высказался о популяризации хоккея в России.

– Что нужно для популяризации хоккея в России?

– Я терпеть не могу трешток и хайп, ненавижу скандалы, но понимаю, что хоккей нужно продвигать с помощью какого-то цепляющего контента. Неоднократно замечал: приходят ко мне в программу «Все на матч» боксеры, бойцы ММА – и у нас получаются интересные интервью, хотя я плохо разбираюсь в этих видах спорта.

Ребята достаточно откровенно отвечают на вопросы, не боятся говорить о своих соперниках, о каких-то конфликтных ситуациях. Потом я начинаю следить за их судьбой, как у них карьера складывается, смотрю их бои – они мне становятся интересными как личности.

В хоккее на пресс-конференциях тренеры говорят: «Никого не буду выделять, здорово сыграла вся команда». Как молодежь может заинтересоваться хоккеем, если там некого выделить?

Хоккей по своей философии – игра скромных людей, я это мнение встречал неоднократно в учебной литературе. Канадцы постоянно пишут, что главное – быть скромным, не выпячивать свое эго, потому что и в команде будут проблемы, и зрители в конце концов от тебя отвернутся. И получается, что хоккей – игра скромных. А молодежь воспитана на других ценностях.

Например, блогеры – они же себя выпячивают. Зачастую у них нет ни образования, ни интеллекта, но они ведут себя развязано и этим приковывают внимание. А мы, обладая невероятно зрелищным контентом, красивыми голами, сэйвами, драками – держимся скромно и подаем это скромно. Поэтому хоккей оказался несовременным.

Вы меня ставите в очень сложную ситуацию сейчас. Я говорю, что нужно меняться, но в то же время, сам привык к скромности и пропагандирую ее.

Своим игрокам я буду говорить, что мы ни в коем случае не должны говорить плохого слова о сопернике, потому что своим трэштоком можем создать у него дополнительную мотивацию, задеть за живое. С другой стороны, я как бывший журналист понимаю, что любой трэшток привлекает внимание. Здесь дикое противоречие.

Возможно, медиаслужбам стоит создавать напряжение, как это делают «Авангард» и «Ак Барс». Мне это самому не нравится, но нравится публике, – сказал тренер «Чайки» Федоров, известный по работе на «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ».

«Эта работа меняет психику, сознание, привычки, даже здоровье». Комментатор бросил телевидение и стал хоккейным тренером