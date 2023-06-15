Комментатор Федоров войдет в тренерский штаб молодежки «Торпедо»

Теги Торпедо телевидение Дмитрий Федоров КХЛ МХЛ Чайка КХЛ ТВ Хоккей

Комментатор войдет в тренерский штаб молодежной команды «Торпедо».

Комментатор и руководитель каналов «КХЛ ТВ» Дмитрий Федоров пополнит тренерский состав команды «Чайка».

Главным тренером нижегородской команды является Алексей Исаков. Помощником тренера станет Дмитрий Космачев.

В прошедшем сезоне «Чайка» выиграла Кубок Харламова, обыграв «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2.

11 комментариев

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Сергей Орлов
Круто, молодец)
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ser7777
Молодчик!
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memphis
Ответ Vadoniy
Ну комментатор же, 800 матчей давно посмотрел... Серьёзно, тренером кто угодно что ли может стать? Напоминает "войти-в-айти"
У Федорова диплом ВШТ. Он говорил, что хочет перейти на тренерскую работу.
+7
0
+7
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Vadoniy
Ну комментатор же, 800 матчей давно посмотрел...
Серьёзно, тренером кто угодно что ли может стать? Напоминает "войти-в-айти"
+7
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+6
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Vadoniy
Ответ memphis
У Федорова диплом ВШТ. Он говорил, что хочет перейти на тренерскую работу.
Не знал, спасибо. Ни разу не слышал, что он к тренерству отношение какое-то имеет, поэтому новость выглядела забавно в ключе "800 матчей")) спасибо за разъяснение
+4
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Матроскин52
Интересная история… Помнится на матче всех звезд КХЛ у Дмитрия был опыт руководства звездами… А теперь молодежка… Здорово!!!
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artem klishin
будет комментировать игры из раздевалки и со скамейки игроков?
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memphis
Ответ Booligan
Интеллектом слабоват для тренера, вот вести передачи самый раз
Ну это какая-то личная неприязнь)
О тренерском интеллекте рано судить. Основу для работы он получил, теперь будет опыта набираться, а там уж как пойдет.
А если говорить об общем уровне интеллекта, то в спорте в целом хватает недалеких тренеров (это мягко говоря), но ведь работают как-то.
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