Комментатор Федоров войдет в тренерский штаб молодежки «Торпедо»

Комментатор войдет в тренерский штаб молодежной команды «Торпедо».

Комментатор и руководитель каналов «КХЛ ТВ» Дмитрий Федоров пополнит тренерский состав команды « ».

Главным тренером нижегородской команды является Алексей Исаков. Помощником тренера станет Дмитрий Космачев.

В прошедшем сезоне «Чайка» выиграла Кубок Харламова, обыграв «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2.