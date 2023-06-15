Комментатор Федоров войдет в тренерский штаб молодежки «Торпедо»
Комментатор войдет в тренерский штаб молодежной команды «Торпедо».
Комментатор и руководитель каналов «КХЛ ТВ» Дмитрий Федоров пополнит тренерский состав команды «Чайка».
Главным тренером нижегородской команды является Алексей Исаков. Помощником тренера станет Дмитрий Космачев.
В прошедшем сезоне «Чайка» выиграла Кубок Харламова, обыграв «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2.
Серьёзно, тренером кто угодно что ли может стать? Напоминает "войти-в-айти"
О тренерском интеллекте рано судить. Основу для работы он получил, теперь будет опыта набираться, а там уж как пойдет.
А если говорить об общем уровне интеллекта, то в спорте в целом хватает недалеких тренеров (это мягко говоря), но ведь работают как-то.