Абросимов об игре «Северстали» в сезоне-2023/24: «Кардинальных изменений не будет, думаю. Хочется пройти как минимум первый раунд плей-офф»

Нападающий «Северстали» Руслан Абросимов подвел итоги сезона-2022/23.

«Оценю прошлый сезон как неплохой. Был неровный регулярный чемпионат, отдали много «наших» игр, но к концу поймали свою игру и выдали очень много классных матчей, включая игры серии плей-офф. Обидно, что вновь уступили в 7-й игре.

Насчет того, что игра сильно поменяется в будущем сезоне, скажу, что в и прошлых сезонах была быстрая, молодая, игровая команда, нацеленная на атаку. Поэтому, думаю, кардинальных изменений не будет.

С главным тренером пока что не общался. Установка по тренировкам есть, в командный чат ее скинули.

Будущий сезон, надеюсь, пройдет для команды успешно. Хочется пройти как минимум первый раунд плей-офф. Радовать болельщиков командной игрой, красивыми комбинациями, и конечно же победами!» – сказал нападающий « » Абросимов.