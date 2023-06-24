Кирилл Пилипенко: «Феномен успеха «Северстали» в прошедшем сезоне – хороший коллектив и слаженная командная работа»

Кирилл Пилипенко рассказал о феномене успеха «Северстали» в сезоне-2022/23.

«Сезон для команды прошел на твердую четверку, чуть-чуть не хватило перейти на новый уровень. В начале, правда, был небольшой спад, но мы его преодолели и начали показывать тот хоккей, который от нас ждал зритель и болельщики.

Феномен успеха нашей команды в прошедшем сезоне – это хороший коллектив и слаженная командная работа.

Что можно сказать по будущему сезону? Команда у нас и так была молодая. Меня не пугает, что пришло много молодых ребят. Что касается игры – нас ждет что-то новое и интересное.

Удалось ли пообщаться с главным тренером? Нет, с Андреем Леонидовичем [Козыревым] пообщаться не удалось.

По тренировкам установки не было: каждый тренируется в своем режиме. Все мы профессионалы и готовимся самостоятельно.

По будущему сезону? Поживем – увидим, загадывать не буду!» – сказал нападающий «Северстали» Пилипенко.