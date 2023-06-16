Тренер «Северстали» Хомицкий: «Мы можем играть в быстрый, интересный хоккей – команда подбирается молодая. Оборона должна быть подвижной»
Вадим Хомицкий поделился мнением о сильных сторонах «Северстали».
– На какие моменты, по мнению тренерского штаба, нужно будет больше обращать внимания во время предсезонки?
– Будем обращать внимание на все компоненты.
В этом сезоне команда подбирается молодая. У всех ребят есть отличный шанс проявить себя. Будем работать с каждым, давать возможность играть.
– Вы будете отвечать за защитников. Расскажите, какой вы видите оборону нашей команды в будущем сезоне?
– Оборона должна быть подвижной, хорошо катающейся. Это основной приоритет.
– Состав «Северстали» в будущем сезоне очень молодой. Насколько сложно психологически будет настраивать игроков?
– Ребята молодые, амбициозные. Они будут стараться доказывать свою состоятельность и свой профессиональный рост в каждой игре.
– Как вы думаете, в чем будут заключаться сильные стороны «Северстали» как команды в будущем сезоне?
– Наше движение, возраст ребят – мы можем играть в быстрый, интересный хоккей. Вот наши плюсы, – сказал тренер «Северстали» Вадим Хомицкий.
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