Тренер «Северстали» Хомицкий: «Мы можем играть в быстрый, интересный хоккей – команда подбирается молодая. Оборона должна быть подвижной»

Вадим Хомицкий поделился мнением о сильных сторонах «Северстали».

– На какие моменты, по мнению тренерского штаба, нужно будет больше обращать внимания во время предсезонки?

– Будем обращать внимание на все компоненты.

В этом сезоне команда подбирается молодая. У всех ребят есть отличный шанс проявить себя. Будем работать с каждым, давать возможность играть.

– Вы будете отвечать за защитников. Расскажите, какой вы видите оборону нашей команды в будущем сезоне?

– Оборона должна быть подвижной, хорошо катающейся. Это основной приоритет.

– Состав «Северстали» в будущем сезоне очень молодой. Насколько сложно психологически будет настраивать игроков?

– Ребята молодые, амбициозные. Они будут стараться доказывать свою состоятельность и свой профессиональный рост в каждой игре.

– Как вы думаете, в чем будут заключаться сильные стороны «Северстали» как команды в будущем сезоне?

– Наше движение, возраст ребят – мы можем играть в быстрый, интересный хоккей. Вот наши плюсы, – сказал тренер « » .