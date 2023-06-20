Гендиректор «Салавата»: «Вариант с Рейдеборном рассматривался. Но нам не хотелось терять легионерскую позицию»
Гендиректор «Салавата» сообщил, что клуб рассматривал вариант с подписанием Адама Рейдеборна.
– Действительно ли был вариант с приглашением вратаря Рейдеборна, от которого вынужденно отказались в ЦСКА? Почему все же решили взять Самонова, а не шведа?
– Вариант с Рейдеборном действительно рассматривался. Но нам не хотелось терять легионерскую позицию. Вариант с Самоновым для нас выглядел перспективнее.
– В «Северсталь» в обмен на Самонова пришлось отдать талантливого Аймурзина. Не жалко было расставаться с молодым уфимским воспитанником?
– Безусловно, нам было жаль расставаться с Данилом. Определяющим было его желание иметь постоянное место в составе. Здесь многое совпало. Считаем, что этот обмен стал выгодным для всех сторон, – сказал Ринат Баширов.
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