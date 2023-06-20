Гендиректор «Салавата»: «Вариант с Рейдеборном рассматривался. Но нам не хотелось терять легионерскую позицию»

Гендиректор «Салавата» сообщил, что клуб рассматривал вариант с подписанием Адама Рейдеборна.

– Действительно ли был вариант с приглашением вратаря , от которого вынужденно отказались в ЦСКА? Почему все же решили взять Самонова, а не шведа?

– Вариант с Рейдеборном действительно рассматривался. Но нам не хотелось терять легионерскую позицию. Вариант с Самоновым для нас выглядел перспективнее.

– В « » в обмен на пришлось отдать талантливого . Не жалко было расставаться с молодым уфимским воспитанником?

– Безусловно, нам было жаль расставаться с Данилом. Определяющим было его желание иметь постоянное место в составе. Здесь многое совпало. Считаем, что этот обмен стал выгодным для всех сторон, – сказал .