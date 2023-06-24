Генменеджер «Колорадо»: «Джохансен – талантливый центр, который поможет топ-6, добавит опыта нашему составу»

Теги Нэшвилл Колорадо НХЛ Крис Макфарленд Райан Джохансен Хоккей

Генменеджер «Колорадо» высказался о переходе в клуб Райана Джохансена.

«Нэшвилл» обменял форварда в «Колорадо» на Алекса Гальченюка.

«Райан – талантливый ветеран-центрфорвард, который поможет топ-6 клуба.

Он добавит нам габаритов в центре льда, добавит лидерских качеств и опыта нашему составу. Мы с нетерпением ждем возможности добавить его в нашу команду», – сказал Крис Макфарленд.

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3 комментария

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wolkov
я что то пропустил, а сакик не генмен колорадо разве?
+3
0
+3
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Fandorin Erast
Ответ wolkov
я что то пропустил, а сакик не генмен колорадо разве?
Уже как год)
+1
0
+1
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Anton!o :)
Ответ wolkov
я что то пропустил, а сакик не генмен колорадо разве?
президент по хоккейным операциям
0
0
0
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