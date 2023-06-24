Генменеджер «Колорадо»: «Джохансен – талантливый центр, который поможет топ-6, добавит опыта нашему составу»
Генменеджер «Колорадо» высказался о переходе в клуб Райана Джохансена.
«Нэшвилл» обменял форварда в «Колорадо» на Алекса Гальченюка.
«Райан – талантливый ветеран-центрфорвард, который поможет топ-6 клуба.
Он добавит нам габаритов в центре льда, добавит лидерских качеств и опыта нашему составу. Мы с нетерпением ждем возможности добавить его в нашу команду», – сказал Крис Макфарленд.
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