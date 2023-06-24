Генменеджер «Колорадо»: «Джохансен – талантливый центр, который поможет топ-6, добавит опыта нашему составу»

Генменеджер «Колорадо» высказался о переходе в клуб Райана Джохансена.

«Нэшвилл» обменял форварда в « » на Алекса Гальченюка.

« – талантливый ветеран-центрфорвард, который поможет топ-6 клуба.

Он добавит нам габаритов в центре льда, добавит лидерских качеств и опыта нашему составу. Мы с нетерпением ждем возможности добавить его в нашу команду», – сказал Крис Макфарленд.