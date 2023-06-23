Орлов возглавил рейтинг игроков, которые могут стать свободными агентами, Барбашев – 6-й, Тарасенко – 10-й (The Score)
Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии The Score
Портал опубликовал топ-50 игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами.
Топ-10 выглядит так:
1. Дмитрий Орлов («Бостон»)
2. Тайлер Бертуцци («Бостон»)
3. Джей Ти Комфер («Колорадо»)
4. Тристан Джерри («Питтсбург»)
5. Райан О’Райлли («Торонто»)
6. Иван Барбашев («Вегас»)
7. Алекс Киллорн («Тампа»)
8. Эван Родригес («Колорадо»)
9. Райан Грейвс («Нью-Джерси»)
10. Владимир Тарасенко («Рейнджерс»)
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