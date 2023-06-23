Мичков – 4-й («Сан-Хосе») в финальном рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона, Бут – 23-й («Рейнджерс»), Симашев – 24-й («Нэшвилл»)
Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от эксперта TSN Крэйга Баттона.
Финальный список в преддверии драфта НХЛ возглавил канадский форвард Коннор Бедард.
1. «Чикаго» – н Коннор Бедард
2. «Анахайм» – н Адам Фантилли
3. «Коламбус» – н Лео Карлссон
4. «Сан-Хосе» – н Матвей Мичков
5. «Монреаль» – н Уилл Смит
6. «Аризона» – н Мэттью Вуд
7. «Филадельфия» – н Райан Леонард
8. «Вашингтон» – з Давид Райнбахер
9. «Детройт» – н Колби Барлоу
10. «Сент-Луис» – з Аксель Сандин Пелликка
11. «Ванкувер» – з Том Вилландер
12. «Аризона» – н Далибор Дворски
13. «Баффало» – н Зак Бенсон
14. «Питтсбург» – н Брэйден Ягер
15. «Нэшвилл» – н Гейб Перро
16. «Калгари» – н Нейт Даниелсон
17. «Детройт» – н Отто Стенберг
18. «Виннипег» – н Оливер Мур
19. «Чикаго» – н Сэмюэл Хонзек
20. «Сиэтл» – н Калум Ричи
21. «Миннесота» – н Эдуард Шале
22. «Филадельфия» – н Итан Готье
23. «Рейнджерс» – н Даниил Бут
24. «Нэшвилл» – з Дмитрий Симашев
25. «Сент-Луис» – н Давид Эдштром
26. «Сан-Хосе» – в Михаэль Грабал
27. «Колорадо» – н Каспер Халттунен
28. «Торонто» – н Квентин Масти
29. «Сент-Луис» – з Оливер Бонк
30. «Каролина» – з Тео Линдштайн
31. «Монреаль» – н Антон Вальберг
32. «Вегас» – з Максим Штрбак
10 комментариев