Мичков – 4-й («Сан-Хосе») в финальном рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона, Бут – 23-й («Рейнджерс»), Симашев – 24-й («Нэшвилл»)

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Баффало Монреаль Торонто Каролина Вашингтон Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Анахайм Сан-Хосе Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Вегас Виннипег Сиэтл Матвей Мичков Коннор Бедард Максим Штрбак Далибор Дворски Давид Райнбахер Мэттью Вуд Каспер Халттунен Эдуард Шале Лео Карлссон Адам Фантилли Отто Стенберг Тео Линдштайн Уилл Смит Дмитрий Симашев Даниил Бут Аксель Сандин Пелликка Том Вилландер Антон Вальберг Оливер Мур Михаэль Грабал Калум Ричи Колби Барлоу Зак Бенсон Брэйден Ягер Квентин Масти Оливер Бонк Итан Готье Хоккей

Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от эксперта TSN Крэйга Баттона.

Финальный список в преддверии драфта НХЛ возглавил канадский форвард Коннор Бедард.

1. «Чикаго» – н Коннор Бедард

2. «Анахайм» – н Адам Фантилли 

3. «Коламбус» – н Лео Карлссон 

4. «Сан-Хосе» – н Матвей Мичков 

5. «Монреаль» – н Уилл Смит 

6. «Аризона» – н Мэттью Вуд

7. «Филадельфия» – н Райан Леонард 

8. «Вашингтон» – з Давид Райнбахер

9. «Детройт» – н Колби Барлоу 

10. «Сент-Луис» – з Аксель Сандин Пелликка

11. «Ванкувер» – з Том Вилландер 

12. «Аризона» – н Далибор Дворски

13. «Баффало» – н Зак Бенсон

14. «Питтсбург» – н Брэйден Ягер

15. «Нэшвилл» – н Гейб Перро

16. «Калгари» – н Нейт Даниелсон

17. «Детройт» – н Отто Стенберг

18. «Виннипег» – н Оливер Мур

19. «Чикаго» – н Сэмюэл Хонзек

20. «Сиэтл» – н Калум Ричи

21. «Миннесота» – н Эдуард Шале

22.  «Филадельфия» – н Итан Готье

23. «Рейнджерс» – н Даниил Бут

24. «Нэшвилл» – з Дмитрий Симашев

25. «Сент-Луис» – н Давид Эдштром

26. «Сан-Хосе» – в Михаэль Грабал

27. «Колорадо» – н Каспер Халттунен

28. «Торонто» – н Квентин Масти

29. «Сент-Луис» – з Оливер Бонк

30. «Каролина» – з Тео Линдштайн

31. «Монреаль» – н Антон Вальберг

32. «Вегас» – з Максим Штрбак

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Местами неадекватный рейтинг. Вуда под 6-пиком ни один менеджер в трезвом уме брать не станет. Дворски и Бенсона отправили на 12 и 13 место, но оба явно уйдут в первой десятке. Вилландера засунули 11-м, а О.Мура аж на 18-е место спихнули, хотя Мура выберут где-то в диапазоне 10-14 выбора и, скорее всего, раньше, чем Вуда. А Вилландер уйдет ближе к 20-му выбору, может и ниже. Да и Барлоу Айзерман брать 9-м пиком не станет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Мичков - типичный наглый русский юнец, который хамит всем подряд и тыкает старшим. Русская молодёжь 60-70 процентов такая
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Сергей Орлов
Карлссон лучше Фантилли.
Тоже так считаю. Драфт глубокий, все игроки от 2 и где-то до 12-13 пика примерно соотносимы по талантам и навыкам. Есть из кого выбирать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Ответ Misson
Местами неадекватный рейтинг. Вуда под 6-пиком ни один менеджер в трезвом уме брать не станет. Дворски и Бенсона отправили на 12 и 13 место, но оба явно уйдут в первой десятке. Вилландера засунули 11-м, а О.Мура аж на 18-е место спихнули, хотя Мура выберут где-то в диапазоне 10-14 выбора и, скорее всего, раньше, чем Вуда. А Вилландер уйдет ближе к 20-му выбору, может и ниже. Да и Барлоу Айзерман брать 9-м пиком не станет.
Да у него и Гуляева в первом раунде нет, Симашев вполне может до 20 уйти, много спорных моментов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Карлссон лучше Фантилли.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Ягер в Питтсбурге 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fassakh
Ну если гонзик так упадёт было бы круто если бы выбрал шебалдуев в джетс, крупный двухстронний нап стилистически похож на михала гандзуша хорошее катание, светлая голова может и заиграть здесь и сейчас .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хаскерс
Ответ Сергей Орлов
Карлссон лучше Фантилли.
Он в Америку пока не собирается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хаскерс
Ответ alex1382
главное чтоб Рейнджерс не драфтовали евросов
Да им не важно. Хоть евросов, коть пендосов, хоть перые пики. Лузерская судьба. Не Торонто, но близко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий