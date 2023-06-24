«Нэшвилл» обменял Джохансена в «Колорадо» на Гальченюка

«Нэшвилл» обменял Райана Джохансена в «Колорадо» на Алекса Гальченюка.

Срок соглашения Джохансена с кэпхитом 8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Нэшвилл» сохранит в своей платежной ведомости 50 процентов зарплаты игрока.

Гальченюк станет неограниченно свободным агентом 1 июля.

В минувшем сезоне Джохансен провел 55 игр в регулярном чемпионате. Нападающий набрал 28 (12+16) баллов.

В активе Гальченюка 11 матчей в НХЛ в сезоне-2022/23.