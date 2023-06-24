«Нэшвилл» обменял Джохансена в «Колорадо» на Гальченюка

Теги переходы Нэшвилл Колорадо НХЛ Райан Джохансен Алекс Гальченюк деньги Хоккей

«Нэшвилл» обменял Райана Джохансена в «Колорадо» на Алекса Гальченюка.

Срок соглашения Джохансена с кэпхитом 8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Нэшвилл» сохранит в своей платежной ведомости 50 процентов зарплаты игрока. 

Гальченюк станет неограниченно свободным агентом 1 июля. 

В минувшем сезоне Джохансен провел 55 игр в регулярном чемпионате. Нападающий набрал 28 (12+16) баллов.

В активе Гальченюка 11 матчей в НХЛ в сезоне-2022/23.

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13 комментариев

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progexpNN
Обмен выгодный обоим командам. Для Нэшвилла Джохансен уже стал обузой. Тем более, что есть молодые Glass и Pärssinen. Да и у Фёдора Свечкова будет больше шансов заиграть в основе Нэшвилла. Плюс 19 млн. для работы на рынке свободных агентов.
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Gord Lane
Барри что то задумал.
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rjrjy
Нет, понятно, что "Нэшвиллу" нужно место под потолком. Но "Колорадо" просто бесплатно (у Гальченюка даже нет контракта на следующий сезон) получает в худшем случае игрока третьего звена, а в лучшем - второго центра, способного набирать 60+ очков за регулярку, с кэпхитом в 4 миллиона. Либо мы чего-то не знаем о здоровье Райана или о его взаимоотношениях с новым руководством Хищников, либо Лавины провернули нечто гениальное.
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sed3009
неужели Джохансен всё?
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папа Джо
это новый центр второго звена что ли ?
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Roo91
Колорадыч знатно развел реднаков из Теннесси
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wolkov
да, помнится джохансен начинал очень неплохо и так скатился в последние годы. может в колораде перезагрузится
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Кавабунга Шреддоголовый
Барри дает сигнал, что уходит постепенно в перестройку. Колорадо решает (возможно) вопрос со вторым центром, отдавая за это пару фантиков. Для Джохансена это шанс перезагрузиться
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Rafael $.
За пол цены (4 млн) это беспроигрышный вариант для Колорадо. Приятный срок еще 2 сезона по контракту, хороший возраст, пик свой боец уже прошел, но вполне себе крепкий топ6-топ9 нап с хорошим кубковым опытом.
Плюс есть запасные варианты на руках, если край что-то пойдет не так: контракт меняемый, на худой конец можно будет и выкупить - остаток для кепки не критичный.
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hhlg
Ответ SKJEGGE
Грядет РЕВОЛЮЦИЯ!!!! Во имя правды и справедливости!!!
Пришла? ;)
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SKJEGGE
Ответ hhlg
Пришла? ;)
Нас наедали, расходимся!!!
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