Эрик Джонсон выйдет на рынок свободных агентов. У игрока завершился 7-летний договор с «Колорадо» и кэпхитом 6 млн долларов

Эрик Джонсон близок к выходу на рынок свободных агентов.

35-летний защитник и « », скорее всего, не будут подписывать новое соглашение.

В таком случае выйдет на рынок свободных агентов.

У хоккеиста завершился договор с «Эвеланш», подписанный в 2015 году на 7 лет со средней зарплатой 6 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне игрок набрал 8 (0+8) очков при полезности «плюс 8» в 63 матчах регулярного чемпионата .

В общей сложности в лиге Джонсон сыграл 920 игр и отметился 337 (88+249) баллами.