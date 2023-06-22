Эрик Джонсон выйдет на рынок свободных агентов. У игрока завершился 7-летний договор с «Колорадо» и кэпхитом 6 млн долларов
Эрик Джонсон близок к выходу на рынок свободных агентов.
35-летний защитник и «Колорадо», скорее всего, не будут подписывать новое соглашение.
В таком случае Эрик Джонсон выйдет на рынок свободных агентов.
У хоккеиста завершился договор с «Эвеланш», подписанный в 2015 году на 7 лет со средней зарплатой 6 миллионов долларов.
В прошедшем сезоне игрок набрал 8 (0+8) очков при полезности «плюс 8» в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В общей сложности в лиге Джонсон сыграл 920 игр и отметился 337 (88+249) баллами.
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