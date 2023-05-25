19-летний Всеволод Комаров подписал контракт с «Баффало». Защитник набрал 39 очков в 62 матчах лиги Квебека

Теги переходы Баффало НХЛ юниорская лига Квебека Квебек Рэмпартс Хоккей

Всеволод Комаров перешел в «Баффало».

19-летний защитник подписал трехлетний контракт новичка с «Сэйбрс».

«Баффало» выбрал российского хоккеиста на драфте НХЛ-2022 под общим 134-м номером в пятом раунде.

В нынешнем сезоне Комаров выступал за «Квебек Рэмпартс» в юниорской лиге Квебека.

Он набрал 39 (12+27) очков при полезности «плюс 38» в 62 матчах регулярного чемпионата.

В сезоне-2020/21 игрок провел 46 матчей за «Стальных Лис» – молодежную команду «Металлурга».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий