19-летний Всеволод Комаров подписал контракт с «Баффало». Защитник набрал 39 очков в 62 матчах лиги Квебека

Всеволод Комаров перешел в «Баффало».

19-летний защитник подписал трехлетний контракт новичка с «Сэйбрс».

«Баффало» выбрал российского хоккеиста на драфте НХЛ-2022 под общим 134-м номером в пятом раунде.

В нынешнем сезоне Комаров выступал за «Квебек Рэмпартс» в юниорской лиге Квебека.

Он набрал 39 (12+27) очков при полезности «плюс 38» в 62 матчах регулярного чемпионата.

В сезоне-2020/21 игрок провел 46 матчей за «Стальных Лис» – молодежную команду «Металлурга».