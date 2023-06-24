Фетисов об Австралии: «Дочка захотела забрать попугая у родственников. Чтобы вывезти его оттуда, нужно, чтобы он прожил в семье 8 лет. В итоге родные уехали, а он остался там еще на 2 года»
Вячеслав Фетисов рассказал, как его дочери привезли попугая из Австралии.
«Дочка увидела у родственников в Австралии попугая и захотела забрать с собой. А чтобы вывезти попугая из Австралии, нужно, чтобы он прожил в семье восемь лет.
В итоге родные уехали оттуда, а попугай остался еще по документам доживать два года.
Когда же наконец-то привезли в Россию, кто-то потерял документы на птицу – попугая еще три месяца нам не выдавали», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов на встрече с юными экологами в Сыктывкаре.
Фетисов о домашних животных: «Были кролики – вонючие, но прикольные. Сейчас у меня дома 6 собак, куры. Красивые сиамские кошки тоже были»
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