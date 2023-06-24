Фетисов о домашних животных: «Были кролики – вонючие, но прикольные. Сейчас у меня дома 6 собак, куры. Красивые сиамские кошки тоже были»

Вячеслав Фетисов рассказал, какие домашние животные у него были.

«У меня были кролики. Вонючие, но такие прикольные. Заходишь в сарайчик, где их держали, ушки сразу поджимают…Забавные. А еще я всегда хотел собаку. Но мы жили…40 квадратов, шесть человек. Поэтому какая собака?

Я вот закончил играть в хоккей в 40 лет, дочке было 9, вот тогда мы и купили собаку. Хоккей – это же постоянные разъезды – 11 месяцев в году. Сейчас у меня дома шесть собак, есть куры, кролики. Кошки тоже были, красивые…сиамские», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы на встрече с юными экологами в Сыктывкаре.