Фетисов о России: «Важнее то, что у тебя на груди, а не на спине. Мы снова приходим к этому»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов Государственная дума Политика Экология Юрий Гагарин Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что люди в России становятся более патриотичными.

Двукратный олимпийский чемпион провел встречу в Сыктывкаре с юными экологами.

«Как вы? Образовываете родителей? Говорите, что не надо мусорить? Мы должны думать больше о природе, беречь ее. Природа без нас справится, а мы без нее – нет.

Есть опасения, что Арктика начнет быстро таять. Идет глобальное потепление, климат меняется. А помните, что сказал Юрий Гагарин после полета в космос? Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее.

В последнее время мы снова приходим к тому, что важнее то, что у тебя на груди (Россия), а не то, что у тебя на спине (фамилия)», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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4 комментария

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Красный чай
Все кто это поддерживал теперь хавайте
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Kasztelan
Похоже, принял на грудь!
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0
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Дмитрий
Ответ Красный чай
Все кто это поддерживал теперь хавайте
Очередной этап гениального плана: оборона Воронежа💪🏻😵‍💫
+3
-1
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Заборостроитель
Скорее важно, какие у тебя нашивки и повязки 🤔
0
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