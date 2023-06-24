Фетисов о России: «Важнее то, что у тебя на груди, а не на спине. Мы снова приходим к этому»

Вячеслав Фетисов считает, что люди в России становятся более патриотичными.

Двукратный олимпийский чемпион провел встречу в Сыктывкаре с юными экологами.

«Как вы? Образовываете родителей? Говорите, что не надо мусорить? Мы должны думать больше о природе, беречь ее. Природа без нас справится, а мы без нее – нет.

Есть опасения, что Арктика начнет быстро таять. Идет глобальное потепление, климат меняется. А помните, что сказал Юрий Гагарин после полета в космос? Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее.

В последнее время мы снова приходим к тому, что важнее то, что у тебя на груди (Россия), а не то, что у тебя на спине (фамилия)», – сказал двукратный олимпийский чемпион.