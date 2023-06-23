Фетисов – детям о том, когда понял, что хочет быть хоккеистом: «В 1973-м нас повезли в Канаду на матч. Другая культура, небоскребы, фрукты в середине февраля. Вам сложно понять, как мы тогда жили»

Теги Вячеслав Фетисов детский хоккей Хоккей

Вячеслав Фетисов в 1973 году в Канаде понял, что хочет быть хоккеистом.

Мероприятие с участием председателя Всероссийского общества охраны природы состоялось в центре экологического образования в сыктывкарской Орбите.

Сообщается, что на встречу с Фетисовым пригласили юных жителей столицы Коми, которым небезразлична экологическая повестка. 

Фетисов ответил на вопрос девочки о том, почему он выбрал хоккей.

«Я ведь и в футбол неплохо играю. Был центральным нападающим. Но в 1973 году нас, таких же молодых, повезли в Канаду на матч. А это другая культура, другая страна, небоскребы…

Вам сложно понять то, как мы тогда жили и чем жили. А там фрукты в середине февраля… Там на детский матч собрался 15-тысячный стадион. И тогда я понял, что хочу быть именно хоккеистом», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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7 комментариев

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Don_Krebs
"И сейчас мы делаем все, чтобы вы жили также хреново, как мы тогда", - добавил Славик.
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Рус Киссенжер
скоро,благодаря фетисовым, все узнают,как жили в 70-е в СССР.
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Олег Мохов
сейчас,Слава,детей в Бахмут повезут,когда ты радовался что его захватили.
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