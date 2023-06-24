«Вашингтон» хочет улучшить свою позицию на драфте-2023. Клубу интересен Мичков (Дэвид Паньотта)

«Вашингтон» хочет улучшить свою позицию на драфте НХЛ-2023.

Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

«До драфта НХЛ осталось пять дней, «Кэпиталс» изучают способы подняться с 8-го места, «Флайерс» надеются получить еще один выбор в первом раунде, «Блюз» продолжают раскачивать 25-й и 29-й пики, а «Лифс» готовы продать 28-й выбор, чтобы получить немедленную помощь», – написал Паньотта.

«Кэпиталс» положили глаз на , и именно поэтому они могут попытаться обойти «Филадельфию», чтобы заполучить его. «Койотис», возможно, захотят сотрудничать с ними, если будет выгодная сделка», – добавил журналист.

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