«Вашингтон» хочет улучшить свою позицию на драфте-2023. Клубу интересен Мичков (Дэвид Паньотта)

Теги возможные переходы Филадельфия Торонто Вашингтон Сент-Луис Аризона НХЛ драфт НХЛ Дэвид Паньотта Матвей Мичков Хоккей

«Вашингтон» хочет улучшить свою позицию на драфте НХЛ-2023.

Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

«До драфта НХЛ осталось пять дней, «Кэпиталс» изучают способы подняться с 8-го места, «Флайерс» надеются получить еще один выбор в первом раунде, «Блюз» продолжают раскачивать 25-й и 29-й пики, а «Лифс» готовы продать 28-й выбор, чтобы получить немедленную помощь», – написал Паньотта.

«Кэпиталс» положили глаз на Мичкова, и именно поэтому они могут попытаться обойти «Филадельфию», чтобы заполучить его. «Койотис», возможно, захотят сотрудничать с ними, если будет выгодная сделка», – добавил журналист.

«Вашингтон» нацелен на Мичкова на драфте НХЛ-2023 («Матч ТВ»)

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4 комментария

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Кино Музыка
Не успеют. О Мичкове говорят сейчас больше других. Отказом от интервью парень сделал себе сумасшедшую рекламу.
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mitos
Акулы могут съесть мистера Мичкова! Нужно подниматься шеф!!!) Прокачать пики! Приготовиться к всплытию!)
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Олег Усов
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выменять пик на овечкина)))
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