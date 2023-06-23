Катарский фонд купит 5% акций холдинга владельца «Вашингтона», оцениваемого в 4,05 млрд долларов. Структура связана с владельцами «ПСЖ»

Теги ПСЖ Вашингтон лига 1 Франция НБА Вашингтон бизнес НХЛ Тед Леонсис деньги Хоккей

Катарцы купят 5% акций холдинга владельца «Вашингтона», оцененного в 4,05 млрд долларов.

Фонд Qatar Investment Authority будет миноритарным владельцем холдинга Monumental Sports & Entertainment.

Его основателем и главным акционером является бизнесмен Тед Леонсис. 

В структуру холдинга входят три спортивные команды («Кэпиталс» из НХЛ, «Уизардс» из НБА и «Мистикс» из женской НБА), Capital One Arena и региональная спортивная сеть NBC Sports Washington (переименована в Monumental Sports Network).

Под управлением Qatar Investment Authority находится более 450 миллиардов долларов, что делает его одним из 10 крупнейших фондов национального благосостояния в мире.

Дочерняя компания фонда – Qatar Sports Investments – является владельцем футбольного клуба «ПСЖ». 

Ранее фонд уже занимался инвестициями в столице США. В его портфель входит девелоперский проект площадью около 4 гектаров всего в нескольких кварталах от Capital One Arena.

Отмечается, что это первый случай, когда в американский спорт придут инвестиции из Катара. Руководство лиги уже одобрило сделку. При этом Qatar Investment Authority не получит места в совете директоров холдинга. 

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13 комментариев

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dr. cage
Удачи Мбаппе в Вашингтоне!!

С Овечкиным будут выжигать..
+29
-2
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Имя Фамилия
Ответ pumpking
4 млрд за 5%? Я же все правильно понял?
5% акций всего холдинга.
+15
-2
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Maturmalai
Ответ pumpking
4 млрд за 5%? Я же все правильно понял?
Статья небрежно написана. Конечно же речь идет о покупке 5% по оценке стоимости всего холдинга в 4 ярда. То есть, купили 5% за 200 лямов.
Впрочем, большинство западных новостных агентств допускают эту неточность.
+9
-2
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Dima91Caps
Ответ Влад_нн
Комментарий удален пользователем
жертва ЕГЭ детектед
+4
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pumpking
4 млрд за 5%? Я же все правильно понял?
+8
-5
+3
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j_jms
Ответ Имя Фамилия
5% акций всего холдинга.
Уф, полегчало.
+2
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j_jms
Без торгов и реперов.
+1
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vik444
Сколько же денег напечатали. Ужас. И они еще напечатают.
+1
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j_jms
Ответ vik444
Сколько же денег напечатали. Ужас. И они еще напечатают.
Есть только 3 вещи на которые можно смотреть бесконечно: текущая вода, огонь, и работа печатного станка.
+1
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Влад_нн
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as.73
Деньги к деньгам.
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Александр Храмкин
Ответ Влад_нн
Комментарий удален пользователем
0,5 квадратного километра - это не 500 кв.м.,а 500 000.
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Влад_нн
Ответ Александр Храмкин
0,5 квадратного километра - это не 500 кв.м.,а 500 000.
Вообще да, согласен. Написал, не вникнув)
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