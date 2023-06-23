Катарский фонд купит 5% акций холдинга владельца «Вашингтона», оцениваемого в 4,05 млрд долларов. Структура связана с владельцами «ПСЖ»
Катарцы купят 5% акций холдинга владельца «Вашингтона», оцененного в 4,05 млрд долларов.
Фонд Qatar Investment Authority будет миноритарным владельцем холдинга Monumental Sports & Entertainment.
Его основателем и главным акционером является бизнесмен Тед Леонсис.
В структуру холдинга входят три спортивные команды («Кэпиталс» из НХЛ, «Уизардс» из НБА и «Мистикс» из женской НБА), Capital One Arena и региональная спортивная сеть NBC Sports Washington (переименована в Monumental Sports Network).
Под управлением Qatar Investment Authority находится более 450 миллиардов долларов, что делает его одним из 10 крупнейших фондов национального благосостояния в мире.
Дочерняя компания фонда – Qatar Sports Investments – является владельцем футбольного клуба «ПСЖ».
Ранее фонд уже занимался инвестициями в столице США. В его портфель входит девелоперский проект площадью около 4 гектаров всего в нескольких кварталах от Capital One Arena.
Отмечается, что это первый случай, когда в американский спорт придут инвестиции из Катара. Руководство лиги уже одобрило сделку. При этом Qatar Investment Authority не получит места в совете директоров холдинга.
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Впрочем, большинство западных новостных агентств допускают эту неточность.