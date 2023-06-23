Катарский фонд купит 5% акций холдинга владельца «Вашингтона», оцениваемого в 4,05 млрд долларов. Структура связана с владельцами «ПСЖ»

Катарцы купят 5% акций холдинга владельца «Вашингтона», оцененного в 4,05 млрд долларов.

Фонд Qatar Investment Authority будет миноритарным владельцем холдинга Monumental Sports & Entertainment.

Его основателем и главным акционером является бизнесмен Тед Леонсис.

В структуру холдинга входят три спортивные команды («Кэпиталс» из , «Уизардс» из и «Мистикс» из женской НБА), Capital One Arena и региональная спортивная сеть NBC Sports Washington (переименована в Monumental Sports Network).

Под управлением Qatar Investment Authority находится более 450 миллиардов долларов, что делает его одним из 10 крупнейших фондов национального благосостояния в мире.

Дочерняя компания фонда – Qatar Sports Investments – является владельцем футбольного клуба «ПСЖ».

Ранее фонд уже занимался инвестициями в столице США. В его портфель входит девелоперский проект площадью около 4 гектаров всего в нескольких кварталах от Capital One Arena.

Отмечается, что это первый случай, когда в американский спорт придут инвестиции из Катара. Руководство лиги уже одобрило сделку. При этом Qatar Investment Authority не получит места в совете директоров холдинга.