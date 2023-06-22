Признанный лучшим тренером сезона АХЛ Лав вошел в штаб «Вашингтона». Он будет отвечать за игру защитников
«Вашингтон» включил Митча Лава в тренерский штаб команды.
39-летний специалист присоединился к штабу «Кэпиталс» и будет помогать главному тренеру Спенсеру Карбери.
Митч Лав в тренерском штабе «Вашингтона» будет отвечать за действия защитников команды.
В течение предыдущих двух сезонов Лав занимал пост главного тренера «Калгари Рэнглерс» – фарм-клуба «Калгари» в АХЛ.
В завершившемся сезоне Лав был признан лучшим тренером сезона в АХЛ. «Калгари Рэнглерс» выиграл регулярный чемпионат, набрав 106 очков при проценте побед 73,6.
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