Признанный лучшим тренером сезона АХЛ Лав вошел в штаб «Вашингтона». Он будет отвечать за игру защитников

Теги Вашингтон Калгари НХЛ АХЛ Калгари Рэнглерс Хоккей

«Вашингтон» включил Митча Лава в тренерский штаб команды.

39-летний специалист присоединился к штабу «Кэпиталс» и будет помогать главному тренеру Спенсеру Карбери.

Митч Лав в тренерском штабе «Вашингтона» будет отвечать за действия защитников команды.

В течение предыдущих двух сезонов Лав занимал пост главного тренера «Калгари Рэнглерс» – фарм-клуба «Калгари» в АХЛ.

В завершившемся сезоне Лав был признан лучшим тренером сезона в АХЛ. «Калгари Рэнглерс» выиграл регулярный чемпионат, набрав 106 очков при проценте побед 73,6.

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