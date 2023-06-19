Игорь Ларионов: «Макаров знал, как правильно играть, когда открыться, побороться, отдать передачу, получить шайбу. Эти качества отличают хорошего хоккеиста от выдающегося»

Игорь Ларионов поделился воспоминаниями об игре с Сергеем Макаровым.

Сегодня, 19 июня, двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира исполнилось 65 лет.

Ларионов ответил на вопрос о роли в их пятерке с , и .

«Тут в двух словах не ответишь, это человек, который делал все на льду и, видимо, лучше всех. Это индивидуально сильный игрок, который мог в тех ситуациях, когда это было необходимо, решить исход матча.

Взаимодействие у нас получалось, как я думаю, благодаря тренировкам и тому, что мы хорошо знали друг друга. Уровень мастерства и игрового интеллекта был на очень высоком уровне, причем у всех пятерых. И когда ты попадаешь в такую атмосферу, то легче раскрывать свой талант.

Он знал, как правильно играть, когда нужно открыться, побороться, отдать передачу, получить шайбу, выйти на ту позицию, где он решал уже, забивать или отдавать партнеру. Это те качества, которые отличают хорошего игрока от выдающегося.

Помимо того, что Сергей Михайлович был технически очень одаренным хоккеистом, впечатляли его качества лидера, стабильность игры, которую он показывал. Его хладнокровие в игре проявлялось в ситуации, когда он выходил на позицию броска. Так как он знал, что будет делать, и читал ситуацию с защитниками и вратарями, в какой ситуации нужно обыгрывать, а в какой – бросать», – сказал главный тренер « » Ларионов.