Ротенберг о ПМЭФ: «Как говорит наш президент, это время возможностей. Всех победим вместе. Горд за страну и город – мы делаем все правильно»

Роман Ротенберг высказался об итогах Петербургского международного экономического форума.

В дни форума состоялся Кубка Росконгресса, в котором команда «Бизнес», за которую играли Роман Ротенберг и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, стала победителем.

– Роман Борисович, насколько такие игры дают адреналин?

– Конкуренция – двигатель прогресса на любом уровне. И в этом матче мы видели настоящий дух спорта. Очень сильная команда у соперников, за нее играл Слава Фетисов и другие мастера.

А в воротах у политиков будто Серега Бобровский сражался, успев вернуться из «Флориды». Ему было очень тяжело забивать!

Зрителям понравился этот матч. И я очень благодарен организаторам ПМЭФ, форум прошел на очень высоком уровне. Я радуюсь этому как коренной ленинградец.

Счастлив за родной город. Я вижу, как все прилетают в Санкт-Петербург, очень много гостей, отличная погода, все на позитиве. Это время возможностей, как говорит наш президент. И мы всех победим вместе.

Я очень горд за свою страну и город – за Ленинград, за Питер. Я считаю, что мы делаем все правильно. Делаем все вместе. Вообще, меня на этот матч пригласили внезапно.

А я ведь везде езжу с хоккейным баулом. Как однажды в Казани на «Матче звезд», когда мне удалось сыграть с Данисом Зариповым, Алексеем Морозовым, Сергеем Зиновьевым в одной пятерке.

Я выходил на лед в свитере «Ак Барса», для меня это был очень интересный опыт. И мы тогда с ребятами тоже победили очень сильную команду.

И тогда в Казани все тоже получилось спонтанно. Я прихожу в ложу, а мне: «Хочешь с нами поиграть?». А у меня всегда баул с собой. Я всегда готов играть в хоккей!

Это у меня привычка с самого детства, как я встал на коньки. Использую любую возможность.

Потому что график у меня тяжелый, работа тренера занимает все время. И редко получается поиграть самому. Можно только во время отпуска. Кто-то отдыхает, а мы работаем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.