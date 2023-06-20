Ротенберг о ПМЭФ: «Как говорит наш президент, это время возможностей. Всех победим вместе. Горд за страну и город – мы делаем все правильно»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Роман Ротенберг Политика Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался об итогах Петербургского международного экономического форума.

В дни форума состоялся Кубка Росконгресса, в котором команда «Бизнес», за которую играли Роман Ротенберг и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, стала победителем.

– Роман Борисович, насколько такие игры дают адреналин?

– Конкуренция – двигатель прогресса на любом уровне. И в этом матче мы видели настоящий дух спорта. Очень сильная команда у соперников, за нее играл Слава Фетисов и другие мастера.

А в воротах у политиков будто Серега Бобровский сражался, успев вернуться из «Флориды». Ему было очень тяжело забивать!

Зрителям понравился этот матч. И я очень благодарен организаторам ПМЭФ, форум прошел на очень высоком уровне. Я радуюсь этому как коренной ленинградец.

Счастлив за родной город. Я вижу, как все прилетают в Санкт-Петербург, очень много гостей, отличная погода, все на позитиве. Это время возможностей, как говорит наш президент. И мы всех победим вместе.

Я очень горд за свою страну и город – за Ленинград, за Питер. Я считаю, что мы делаем все правильно. Делаем все вместе. Вообще, меня на этот матч пригласили внезапно.

А я ведь везде езжу с хоккейным баулом. Как однажды в Казани на «Матче звезд», когда мне удалось сыграть с Данисом Зариповым, Алексеем Морозовым, Сергеем Зиновьевым в одной пятерке.

Я выходил на лед в свитере «Ак Барса», для меня это был очень интересный опыт. И мы тогда с ребятами тоже победили очень сильную команду.

И тогда в Казани все тоже получилось спонтанно. Я прихожу в ложу, а мне: «Хочешь с нами поиграть?». А у меня всегда баул с собой. Я всегда готов играть в хоккей!

Это у меня привычка с самого детства, как я встал на коньки. Использую любую возможность.

Потому что график у меня тяжелый, работа тренера занимает все время. И редко получается поиграть самому. Можно только во время отпуска. Кто-то отдыхает, а мы работаем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

10 комментариев

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ke-ke
Что может быть естественнее, чем развитие, когда против тебя половина мира. До этого нам никто не мешал, вот мы и не развивались
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rrvin
Подпоручик с ненавистью посмотрел на беззаботное лицо
бравого солдата Швейка и зло спросил:
-- Вы меня знаете?
-- Знаю, господин лейтенант.
Подпоручик Дуб вытаращил глаза и затопал ногами.
-- А я вам говорю, что вы меня еще не знаете!
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Андрей Панин
Не бережёте вы себя, Роман Борисович, всё о России думаете
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Дэннис Молинарев
Еще одна перспективная ветка…
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Олег
А раньше не судьба была, делать всё правильно?
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oberkorn
Этот дя те л палит всю контору дзюдоистов
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Dundee
Финский пацан. За Родину систему порвёт)))
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Oleg Olegov
Кому он все это постоянно рассказывает?)
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Кеша
Шамарин тебя уже заждался коллега в Джерси номер1
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