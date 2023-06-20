Вячеслав Фетисов: «Хоккей стал очень дорогим спортом – не каждая семья может позволить. Мне страна дала клюшку и коньки – почему сегодня не можем это сделать?»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов КХЛ Политика детский хоккей Хоккей

Вячеслав Фетисов считает хоккей дорогим видом спорта.

«Одна из задач руководителей спорта – довести конкуренцию до уровня. И вложиться развитие детского спорта, методики современные, убрать дискриминацию.

У нас, например, хоккей стал очень дорогим видом спорта. И не каждая семья может себе позволить, а это воспитание ребенка.

В свое время мне страна дала клюшку и коньки – почему мы сегодня не может это сделать?

Это тоже одна из возможностей открывается – наладить производство дешевого инвентаря, раздать в общеобразовательные школы – пусть дети катаются.

Потом мы за счет охвата выявим талантливых ребят», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

19 комментариев

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Гусеконь
даже не знаю с кого спрос. Наверное с 1-го Председателя Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту
+13
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Nickolay Lyskov
Патамушта деньги отдали на ледовое шоу в Луганске
+9
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shickana
И кому ты задаешь вопрос, Слава? Читателям? Может лучше его задать писателям?
+7
0
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
В свое время мне страна дала клюшку и коньки – почему мы сегодня не может это сделать?
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Может, депутаты нынче не те?
+4
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+4
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jigga
Его тока сейчас осенило что хоккей капец как дорог:( депутат забыл
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Александр
а прибыль кто будет кассировать славик?!
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vizaslayer
Ответ Игорь Новиков
Дело не в капитализме, а в том, во что вкладывает деньги государство - во врачей, школы, детский спорт или во дворцы, яхты и воблу.
именно в нём, государство это и есть на данный момент власть капитала.
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Veld
Потому, что это была другая страна. Тормоз
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Рус Киссенжер
страна дала коньки,на которых укатил деньги зарабатывать.
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Алар
Задает вопросы тот кто на них должен отвечать!
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Кенни Маккормик
Может, обеспечить такой средний заработок родителям, чтобы они могли собрать ребенка в хоккейную школу без помощи государства? Да не, фигня какая-то...
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Водяра
Славик Фетисов: «Мне страна дала клюшку и коньки а лучший друг свою жену.»
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Oleh Lv
Сейчас время такое, тяжелое... В общем, вместо клюшек бесплатно саперные лопатки получить можно
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Джон Иваныч
а ведь страна могла бы дать клюшки, коньки, мячи, стадионы и много доброго всему Миру...
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$-AGROHIM-$
Надо не дешевый инвентарь , а топовый инвентарь бесплатно раздавать детям! Но не при компашке старых гэбэшников это произойдет....
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Мишаня Кашников
страна потратит деньги на обучения русскому языку мигранта
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Игорь Новиков
Ответ vizaslayer
Ну да почему ? тогда коммунизм был, а сейчас наш капитализм, а что главнее людей, мани, вот и всё. раздать а за чей счёт это будет ? Или вся госдума будет треть от зп в это общее дело скидывать ?
Дело не в капитализме, а в том, во что вкладывает деньги государство - во врачей, школы, детский спорт или во дворцы, яхты и воблу.
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Андрей Рядькин
страна должна дать возможность, чтобы родители могли заработать на клюшки и коньки
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