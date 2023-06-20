Вячеслав Фетисов: «Хоккей стал очень дорогим спортом – не каждая семья может позволить. Мне страна дала клюшку и коньки – почему сегодня не можем это сделать?»

Вячеслав Фетисов считает хоккей дорогим видом спорта.

«Одна из задач руководителей спорта – довести конкуренцию до уровня. И вложиться развитие детского спорта, методики современные, убрать дискриминацию.

У нас, например, хоккей стал очень дорогим видом спорта. И не каждая семья может себе позволить, а это воспитание ребенка.

В свое время мне страна дала клюшку и коньки – почему мы сегодня не может это сделать?

Это тоже одна из возможностей открывается – наладить производство дешевого инвентаря, раздать в общеобразовательные школы – пусть дети катаются.

Потом мы за счет охвата выявим талантливых ребят», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.