Фетисов о массовом спорте в России: «Понимаю, как нужно сделать, но вопрос – не ко мне. Отчитываться научились, а инфраструктуры нет. В любом университете мира – все условия»

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о массовом спорте в России.

– Что мешает, на ваш взгляд, сделать действительно массовое?

– Я не знаю, что нам мешает. Я руководил спортом почти семь лет. Я понимаю, как это нужно сделать.

Понимаю, что для этого необходимо делать. Но, наверное, этот вопрос – не ко мне. Нам точно нужно создать школьный спорт как одно из направлений воспитания ребенка.

– Студенческий спорт.

– Студенческий спорт в первую очередь! Мы научились отчитываться за счет выступления спортсменов, а инфраструктуры-то нет.

Приедешь в любой университет в мире – там все необходимые условия, стадионы по 20 тысяч, гребные каналы и чего только нет. То есть это элемент формирования личности.

Если говорить про детей, то это возможность увести детей с улиц, вот от этой вот [показывает на телефон] штуки, которая их засасывает, возможность взаимодействовать, умение ставить перед собой цели, добиваться, это игра по правилам, это умение терпеть – это все то, что пригодится ребенку. Мы говорим о том, что, может, один процент будет спортсменами, а все остальные...

Касаемо студенческого спорта, то у нас огромное количество девчонок и мальчишек каждый год заканчивает спортивное образование. Они попадают в большой спорт.

Как раз их и нужно отправить в университеты, пусть они в первую очередь получают образование и параллельно продолжают спортивную карьеру.

Уверен, многие из них откроются чуть позже. Разные причины бывают, в том числе физиологические.

Это государева задача. Мы чего сидим и в этом плане ничего не делаем? Есть чем заниматься в спортивной отрасли, но для этого нужно голову включить – и все, думаю, получится,- сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.