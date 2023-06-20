Фетисов о массовом спорте в России: «Понимаю, как нужно сделать, но вопрос – не ко мне. Отчитываться научились, а инфраструктуры нет. В любом университете мира – все условия»
Вячеслав Фетисов поделился мыслями о массовом спорте в России.
– Что мешает, на ваш взгляд, сделать действительно массовое?
– Я не знаю, что нам мешает. Я руководил спортом почти семь лет. Я понимаю, как это нужно сделать.
Понимаю, что для этого необходимо делать. Но, наверное, этот вопрос – не ко мне. Нам точно нужно создать школьный спорт как одно из направлений воспитания ребенка.
– Студенческий спорт.
– Студенческий спорт в первую очередь! Мы научились отчитываться за счет выступления спортсменов, а инфраструктуры-то нет.
Приедешь в любой университет в мире – там все необходимые условия, стадионы по 20 тысяч, гребные каналы и чего только нет. То есть это элемент формирования личности.
Если говорить про детей, то это возможность увести детей с улиц, вот от этой вот [показывает на телефон] штуки, которая их засасывает, возможность взаимодействовать, умение ставить перед собой цели, добиваться, это игра по правилам, это умение терпеть – это все то, что пригодится ребенку. Мы говорим о том, что, может, один процент будет спортсменами, а все остальные...
Касаемо студенческого спорта, то у нас огромное количество девчонок и мальчишек каждый год заканчивает спортивное образование. Они попадают в большой спорт.
Как раз их и нужно отправить в университеты, пусть они в первую очередь получают образование и параллельно продолжают спортивную карьеру.
Уверен, многие из них откроются чуть позже. Разные причины бывают, в том числе физиологические.
Это государева задача. Мы чего сидим и в этом плане ничего не делаем? Есть чем заниматься в спортивной отрасли, но для этого нужно голову включить – и все, думаю, получится,- сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
"Инфраструктуры нет. Я понимаю, как это нужно сделать. Я руководил спортом почти семь лет. Мы сидим и в этом плане ничего не делаем. Я не знаю, что нам мешает. Вопросы не ко мне. Для этого нужно голову включить."
Напомнило:
"Вот и выбирай, по пять, очень большие, но вчера, либо по три, маленькие, но сегодня, понял? Не все, но понял, но не все? Но все-таки понял... Хотя не все, но сообразил почти, да? Хотя не все сообразил, но сообразил. Хотя не все. Ну пошли. Не знаю куда, но пошли. Хотя не знаю куда. Но надо идти. Хотя некуда. Уже три - надо бежать... Но некуда... В том-то и все дело..."
грибу. Слава Слава как низко ты пал....