Кожевников о долгах в «Салавате»: «Думаю, спонсоры ждут, когда в клубе разберутся с кадрами. Проблемы – в руководстве, селекция – одна из худших на Востоке»

Александр Кожевников высказался о финансовых задолженностях в «Салавате Юлаеве».

– Еще в прошлом сезоне были опасения из-за « ». Команда потеряла легионеров высшего класса, тем не менее вопреки прогнозам не пошла в разнос, удержалась за счет школы и молодежи. Но этим летом опять появилось беспокойство, да еще на фоне безденежья.

– В чем причины беспокойства – помимо финансов?

– Во-первых, вся эта молодежь может напороться на синдром второго сезона. У молодых он действительно есть: одно дело на свежих эмоциях заявить о себе, другое – выдержать уровень и от него оттолкнуться, расти дальше. Не всем это дано.

Во-вторых, селекция «Салавата» – это песня. И не столько в телеграме, который лихо освоил его руководитель, а в жизни, на льду. Я так понял, что обманщик Хо-Сэнг остается, зато ведущего центра Кадейкина не сохранили. Отлично вписался бы именно в Уфу потерявшийся в СКА Жафяров, но он предпочел Казань, причем, судя по прессе, за меньшие деньги. Это показатель.

После ухода Умарка и Хартикайнена именно в атаке «Салавата» были дыры, теперь они стали еще больше. Сильно удивлюсь, если молодые второй год подряд их закроют.

– Вы пытались понять, откуда растут уши у задолженностей?

– Насколько понял, в республике идет внутренняя борьба. Со стороны всем видно, что у «Салавата» проблемы в руководстве, селекция – одна из худших в Восточной конференции, несмотря на приличный бюджет. Посмотрите на состав «Ак Барса» – и сравните его с уфимским. Ну о каких «зеленых дерби» теперь может идти речь?

Думаю, спонсоры «Салавата» ждут, когда в клубе одумаются и разберутся с кадрами так, чтобы Уфа не была середняком или даже аутсайдером Востока.

– Нет ли здесь риска потерять «Салават»?

– Нет, эта политика мне понятна, в республике хотят избежать скандала. В данной ситуации мне жаль главного тренера Виктора Козлова. Состав «Салавата» непонятен, и второй год подряд выпрыгнуть на второе место в конференции у молодого тренера вряд ли получится, – сказал двукратный олимпийский чемпион.