Кожевников о долгах в «Салавате»: «Думаю, спонсоры ждут, когда в клубе разберутся с кадрами. Проблемы – в руководстве, селекция – одна из худших на Востоке»

Теги Салават Юлаев КХЛ Александр Кожевников деньги Хоккей

Александр Кожевников высказался о финансовых задолженностях в «Салавате Юлаеве».

– Еще в прошлом сезоне были опасения из-за «Салавата». Команда потеряла легионеров высшего класса, тем не менее вопреки прогнозам не пошла в разнос, удержалась за счет школы и молодежи. Но этим летом опять появилось беспокойство, да еще на фоне безденежья.

– В чем причины беспокойства – помимо финансов?

– Во-первых, вся эта молодежь может напороться на синдром второго сезона. У молодых он действительно есть: одно дело на свежих эмоциях заявить о себе, другое – выдержать уровень и от него оттолкнуться, расти дальше. Не всем это дано.

Во-вторых, селекция «Салавата» – это песня. И не столько в телеграме, который лихо освоил его руководитель, а в жизни, на льду. Я так понял, что обманщик Хо-Сэнг остается, зато ведущего центра Кадейкина не сохранили. Отлично вписался бы именно в Уфу потерявшийся в СКА Жафяров, но он предпочел Казань, причем, судя по прессе, за меньшие деньги. Это показатель.

После ухода Умарка и Хартикайнена именно в атаке «Салавата»  были дыры, теперь они стали еще больше. Сильно удивлюсь, если молодые второй год подряд их закроют.

– Вы пытались понять, откуда растут уши у задолженностей?

– Насколько понял, в республике идет внутренняя борьба. Со стороны всем видно, что у «Салавата» проблемы в руководстве, селекция – одна из худших в Восточной конференции, несмотря на приличный бюджет. Посмотрите на состав «Ак Барса» – и сравните его с уфимским. Ну о каких «зеленых дерби» теперь может идти речь?

Думаю, спонсоры «Салавата» ждут, когда в клубе одумаются и разберутся с кадрами так, чтобы Уфа не была середняком или даже аутсайдером Востока.

– Нет ли здесь риска потерять «Салават»?

– Нет, эта политика мне понятна, в республике хотят избежать скандала. В данной ситуации мне жаль главного тренера Виктора Козлова. Состав «Салавата» непонятен, и второй год подряд выпрыгнуть на второе место в конференции у молодого тренера вряд ли получится, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ачиваков Марат
Это точно, бездарное руководство давно пора убирать. Салават Юлаев был и должен быть флагманом спорта Башкортостана!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Кожевников все по полочкам внятно разложил . Хорошо, что сохранили тренера. Пожелаю Салавату поскорее разобраться с внутренними проблемами и готовиться спокойно к новому сезону .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий