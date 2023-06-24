Директор «Нефтехимика» об обмене Порядина в «Спартак»: «Он попросил, сказал, что хочет выиграть Кубок Гагарина. Мы пошли навстречу»

Теги Нефтехимик Спартак КХЛ Павел Порядин Хоккей

Директор «Нефтехимика» рассказал об обмене форварда Павла Порядина в «Спартак».

В мае «Спартак» выменял 26-летнего нападающего у нижнекамского клуба. 

«С Павлом мы расстались на хорошей ноте. Он попросил нас, сказал, что хочет выиграть Кубок Гагарина, и мы пошли ему навстречу.

В итоге обменяли его в «Спартак», взамен получили двух игроков и хорошую компенсацию», – сказал Игорь Викторович Ларионов. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
עדן
А что ж вы его не послушали и отдали в Спартак ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sneguvkin
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Значит в СКА перейдет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий