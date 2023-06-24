Директор «Нефтехимика» об обмене Порядина в «Спартак»: «Он попросил, сказал, что хочет выиграть Кубок Гагарина. Мы пошли навстречу»
Директор «Нефтехимика» рассказал об обмене форварда Павла Порядина в «Спартак».
В мае «Спартак» выменял 26-летнего нападающего у нижнекамского клуба.
«С Павлом мы расстались на хорошей ноте. Он попросил нас, сказал, что хочет выиграть Кубок Гагарина, и мы пошли ему навстречу.
В итоге обменяли его в «Спартак», взамен получили двух игроков и хорошую компенсацию», – сказал Игорь Викторович Ларионов.
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