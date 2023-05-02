«Спартак» заплатил 50 млн рублей «Нефтехимику» за Порядина («СЭ»)

«Спартак» заплатил 50 млн рублей «Нефтехимику» за Павла Порядина.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что московский клуб выменял форварда у « ».

Нижнекамский клуб получил в сделке защитника Артема Серикова, нападающего Дмитрия Злодеева и денежную компенсацию.

В этом сезоне на счету 26-летнего 37 (22+15) очков в 67 играх за «Нефтехимик» в Фонбет Чемпионате КХЛ. В розыгрыше Кубка Гагарина он добавил 4 (2+2) очка в 6 играх.