«Спартак» заплатил 50 млн рублей «Нефтехимику» за Порядина («СЭ»)

Теги Нефтехимик Спартак КХЛ Павел Порядин Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Спартак» заплатил 50 млн рублей «Нефтехимику» за Павла Порядина.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что московский клуб выменял форварда у «Нефтехимика».

Нижнекамский клуб получил в сделке защитника Артема Серикова, нападающего Дмитрия Злодеева и денежную компенсацию.

В этом сезоне на счету 26-летнего Порядина 37 (22+15) очков в 67 играх за «Нефтехимик» в Фонбет Чемпионате КХЛ. В розыгрыше Кубка Гагарина он добавил 4 (2+2) очка в 6 играх.

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