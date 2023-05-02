«Спартак» выменял Порядина у «Нефтехимика» на Серикова, Злодеева и денежную компенсацию
«Спартак» выменял форварда Павла Порядина у «Нефтехимика».
Нижнекамский клуб получил в сделке защитника Артема Серикова, нападающего Дмитрия Злодеева и денежную компенсацию.
В этом сезоне на счету 26-летнего Порядина 37 (22+15) очков в 67 играх за «Нефтехимик» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В розыгрыше Кубка Гагарина добавил 4 (2+2) очка в 6 играх.
Со статистикой 22-летнего Серикова можно ознакомиться здесь, 21-летнего Злодеева – здесь.
на него, но предпочёл Москву. Хороший парень,
только успехов пацану...