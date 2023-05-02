«Спартак» выменял Порядина у «Нефтехимика» на Серикова, Злодеева и денежную компенсацию

Теги Нефтехимик Спартак переходы КХЛ Павел Порядин деньги Артем Сериков Дмитрий Злодеев Хоккей

«Спартак» выменял форварда Павла Порядина у «Нефтехимика».

Нижнекамский клуб получил в сделке защитника Артема Серикова, нападающего Дмитрия Злодеева и денежную компенсацию.

В этом сезоне на счету 26-летнего Порядина 37 (22+15) очков в 67 играх за «Нефтехимик» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В розыгрыше Кубка Гагарина добавил 4 (2+2) очка в 6 играх.

Со статистикой 22-летнего Серикова можно ознакомиться здесь, 21-летнего Злодеева – здесь

10 комментариев

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2vdhrvmmzf
А завтра будет обменян в СКА
+17
-3
+14
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Демид Котов
Что-то Спартак разошелся, очень интересно увидеть, что они нам приготовят к новому сезону!
+6
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+6
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TFP_Sports
Ну теперь то повоюют за плей-офф
+5
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Rio de Janeiro
Для Спартака наверное сильнейший переход в эпоху КХЛ.Теперь главное сохранить Хохлачёва иначе общая картина для КБ никак не изменится
+2
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Ми Ша
Читаешь и не понимаешь то ли это правда,то ли фельетон и фамилии придуманы автором
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ТимТалер
Паша хотел вернуться домой) Хорошая новость !
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Экспертный диван
Очень хорошая новость, супер.
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Roman_53
думаю тут денег дали не мало...
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Олег
У Порядина всё в порядке. Желающих много было
на него, но предпочёл Москву. Хороший парень,
только успехов пацану...
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Сергей Орлов
Норм.
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