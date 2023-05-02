«Спартак» выменял Порядина у «Нефтехимика» на Серикова, Злодеева и денежную компенсацию

«Спартак» выменял форварда Павла Порядина у «Нефтехимика».

Нижнекамский клуб получил в сделке защитника , нападающего и денежную компенсацию.

В этом сезоне на счету 26-летнего 37 (22+15) очков в 67 играх за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В розыгрыше Кубка Гагарина добавил 4 (2+2) очка в 6 играх.

Со статистикой 22-летнего Серикова можно ознакомиться здесь, 21-летнего Злодеева – здесь.