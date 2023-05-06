«Нефтехимик» подписал Серикова и Злодеева на 2 года. Игроки перешли из «Спартака» в рамках обмена Порядина

«Нефтехимик» подписал контракты с Артемом Сериковым и Дмитрием Злодеевым на 2 года.

Защитник и нападающий перешли из «Спартака» в рамках обмена форварда Павла Порядина в московский клуб.

22-летний в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ сыграл 31 матч и набрал 6 (1+5) очков при полезности «+8», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:08.

В составе «Химика» стал обладателем Кубка Петрова, набрав 9 (5+4) очков в 21 матче победного плей-офф. В регулярке PARI ВХЛ отметился 7 (1+6) очками в 15 играх.

21-летний провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) балл. В составе « » тоже стал обладателем Кубка Петрова, забросив 3 шайбы в 17 играх победного плей-офф.

В регулярке PARI ВХЛ набрал 13 (7+6) очков в 33 играх.