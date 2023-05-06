«Нефтехимик» подписал Серикова и Злодеева на 2 года. Игроки перешли из «Спартака» в рамках обмена Порядина

Теги Нефтехимик Спартак Химик Воскресенск КХЛ ВХЛ Артем Сериков Дмитрий Злодеев Хоккей

«Нефтехимик» подписал контракты с Артемом Сериковым и Дмитрием Злодеевым на 2 года.

Защитник и нападающий перешли из «Спартака» в рамках обмена форварда Павла Порядина в московский клуб. 

22-летний Сериков в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ сыграл 31 матч и набрал 6 (1+5) очков при полезности «+8», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:08. 

В составе «Химика» стал обладателем Кубка Петрова, набрав 9 (5+4) очков в 21 матче победного плей-офф. В регулярке PARI ВХЛ отметился 7 (1+6) очками в 15 играх. 

21-летний Злодеев провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) балл. В составе «Химика» тоже стал обладателем Кубка Петрова, забросив 3 шайбы в 17 играх победного плей-офф.

В регулярке PARI ВХЛ набрал 13 (7+6) очков в 33 играх. 

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4 комментария

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aleksejsencov7@gmail.com
Серикова я бы не отдал, чуть ли не единственный защитник Спартака с положительным +/-
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Slima008
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Серикова я бы не отдал, чуть ли не единственный защитник Спартака с положительным +/-
Вживую видел игры за химик в плей офф, он супер привозила. Не может из зоны выйти, рад что в химике его больше не будет
+1
0
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Michael 1994
Злодеев наконец получит свой шанс заиграть в кахе. Ждемс его уверенной игры за нефтехимик
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