«Нефтехимик» подписал Серикова и Злодеева на 2 года. Игроки перешли из «Спартака» в рамках обмена Порядина
«Нефтехимик» подписал контракты с Артемом Сериковым и Дмитрием Злодеевым на 2 года.
Защитник и нападающий перешли из «Спартака» в рамках обмена форварда Павла Порядина в московский клуб.
22-летний Сериков в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ сыграл 31 матч и набрал 6 (1+5) очков при полезности «+8», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:08.
В составе «Химика» стал обладателем Кубка Петрова, набрав 9 (5+4) очков в 21 матче победного плей-офф. В регулярке PARI ВХЛ отметился 7 (1+6) очками в 15 играх.
21-летний Злодеев провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) балл. В составе «Химика» тоже стал обладателем Кубка Петрова, забросив 3 шайбы в 17 играх победного плей-офф.
В регулярке PARI ВХЛ набрал 13 (7+6) очков в 33 играх.
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