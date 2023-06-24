Михайлов о невключении в Зал славы: «Выбор жюри в Торонто воспринял философски, где-то даже с юмором. Как молодежь говорит – нам фиолетово»

Теги ЦСКА НХЛ Борис Михайлов сборная СССР Зал хоккейной славы Хоккей

Борис Михайлов высказался о том, что его не выбрали в Зал хоккейной славы в Торонто.

– В Зал славы в Торонто вас, Александра Мальцева и еще двух российских хоккеистов не выбрали. Ваша первая реакция?

– Выбор жюри в Торонто воспринял философски, где-то даже с юмором. Уже лет шесть-семь подряд мне в конце июня звонят ваши коллеги-журналисты и сообщают эту новость. А я их каждый раз спрашиваю: «Ну и что?».

– Хоть немного огорчились?

– Не хочу обидеть тех, кто выдвигает мою кандидатуру и кандидатуры других российских хоккеистов. Но молодежь в таких случаях говорит – нам фиолетово. Вот и я говорю, как есть – прожил без Зала славы в Торонто 78 лет и, надеюсь, еще проживу.

Самое главное то, что в России меня до сих пор узнают на улицах, просят автографы. А музеи и выставки подождут.

– Ваша версия – почему всех российских делегатов прокатили?

– Даже не напрягаюсь по этому поводу. Какая-то мотивация у людей, наверное, была. Им не залезть в голову, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Михайлов о Зале славы в Торонто: «Приятно осознавать, что я являюсь кандидатом. Уже лет 8, если память не изменяет»

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4 комментария

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& Co1366
Борис - прав: здесь он известен, а там пусть подождут.
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Matador
ну Михайлова то конечно уже давно надо было включить. Если бы он поменьше всякую пургу нес, то возможно уже бы и включили
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Юрий Ширинкин
Ответ & Co1366
Борис - прав: здесь он известен, а там пусть подождут.
в Торонто просто решили постепенно переходить от чисто нхл-овского ЗС к людям, которые известные и повлияли на хоккей в СА
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