Михайлов о невключении в Зал славы: «Выбор жюри в Торонто воспринял философски, где-то даже с юмором. Как молодежь говорит – нам фиолетово»

Борис Михайлов высказался о том, что его не выбрали в Зал хоккейной славы в Торонто.

– В Зал славы в Торонто вас, Александра Мальцева и еще двух российских хоккеистов не выбрали. Ваша первая реакция?

– Выбор жюри в Торонто воспринял философски, где-то даже с юмором. Уже лет шесть-семь подряд мне в конце июня звонят ваши коллеги-журналисты и сообщают эту новость. А я их каждый раз спрашиваю: «Ну и что?».

– Хоть немного огорчились?

– Не хочу обидеть тех, кто выдвигает мою кандидатуру и кандидатуры других российских хоккеистов. Но молодежь в таких случаях говорит – нам фиолетово. Вот и я говорю, как есть – прожил без славы в Торонто 78 лет и, надеюсь, еще проживу.

Самое главное то, что в России меня до сих пор узнают на улицах, просят автографы. А музеи и выставки подождут.

– Ваша версия – почему всех российских делегатов прокатили?

– Даже не напрягаюсь по этому поводу. Какая-то мотивация у людей, наверное, была. Им не залезть в голову, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Михайлов о Зале славы в Торонто: «Приятно осознавать, что я являюсь кандидатом. Уже лет 8, если память не изменяет»